České Budějovice /FOTOGALERIE/ - O osudu zápasu rozhodlo drama. Češi nevyužili vedení 24:21! Tři mečboly! Korejci srovnali na 2:2. Tie break vydřel český tým – 3:2. Odveta je na programu v pátek opět v Budvar aréně (16.00).

Po dlouhých jedenácti letech se včera vrátila do Č. Budějovic Světová liga volejbalistů. V historii se poprvé hrálo v Č. Budějovicích, premiérově na zimním stadionu v Budvar aréně.

Vyprodáno sice nebylo, ale atmosféra zápasu byla velmi sympatická. Hlavně se ale hrál vynikající volejbal. „Je to skvělá akce, všichni se nádherně baví," nechal se slyšet ještě nedávno kapitán národního týmu Ondřej Hudeček.

K velké radosti domácího publika v základní sestavě nastoupili Habr, Kriško a Mach z Jihostroje! První set rozhodla dramatická koncovka, v ní měli štěstí Korejci – 31:33.

Druhý set začal českým náporem. Linz přidal důraz v útoku, oba blokaři výborně bránili a set získal domácí celek – 25:19.

Také třetí pokračování zdvihalo diváky ze sedadel. Do hry naskočil Pavel Bartoš, který na postu nahrávače nahradil Filipa Habra. A zase o úspěchu rozhodovaly maličkosti. Česká reprezentace zabojovala v poli, výtečně si vedl na liberu Kryštof a veledůležitý třetí set rozhodl až přímý bod z podání – 26:24.

Filip Habr se vrátil do čtvrtého setu. Houževnatí Korejci se ale nevzdávali (6:6).

Potřebuje-li českým tým vyslat do soupeřova pole bombu, nahrávač může s klidným srdcem oslovit Michala Kriška. Ten Korejce rozhodně vůbec nešetřil. Jenže pestrá hra Asiatů dělala Čechům starosti. Pohyb Korejců byl jen těžko k zastavení. Naštěstí si svěřenci trenéra Šmejkala dokázali v důležitých chvílích vypomoci (troj)blokem.

O osudu zápasu rozhodlo drama. Češi nevyužili vedení 24:21! Tři mečboly! Korejci srovnali na 2:2 .

Tie break vydřel český tým – 3:2.

Odveta je na programu v pátek opět v Budvar aréně (16.00).

ČR – Jižní Korea 3:2 (-31, 19, 24, -26, -18), rozhodčí zápasu: Hodoň (Slovensko), Šimonovič (Srbsko). Diváků: 2963, 151 minut. ČR: Habr, Kriško, Linz, Michálek, Veselý, Mach – libero Kryštof (Pavel Bartoš, Holubec). Trenér: Šmejkal.