Tábor - Trenér Stanislav Bambula hodnotí výkony na mistrovství Evropy

Trenér Stanislav Bambula | Foto: Foto: Deník

Cyklokrosaři ČR se vrátili z mistrovství Evropy v Itálii. Velkou díru do světa ale neudělali. Spíš naopak.

Šampionát absolvovali také závodníci CT Tábor. Na italské trati se představili Skála, Boroš (oba v kategorii U23) a Šimon Matějů (kategorie juniorů). Zkušený trenér národního týmu ČR, a také táborských cyklistů, Stanislav Bambula v rozhovoru pro Deník ME 2011 zhodnotil:

Jaké podle vás byly výkony reprezentantů ČR?

Nic moc.

To platí o kategorii U23 i o juniorech?

Přesně tak. Platí to i o kategorii žen.

V čem jste viděl z českého pohledu největší problém?

Naši závodníci se nedokázali dostat dopředu. Byli před startem výborně nabuzení, ale od prvních metrů se jim nevedlo. Nevyšlo nám to.

Jak si vedli Jihočeši. Co říkáte na 20. a 22. místo Skály a Boroše v kategorii U23?

Skála jel výborně. Měl trať dobře rozpracovanou, ale po pádu jednoho z Francouzů mu soupeři, kteří se vyhýbali, prošlápli rám.

A bylo po závodě? Už se po nepříjemné kolizi nedostal do potřebného tempa?

To bych neřekl, naštěstí to neměl do depa daleko. Ale stejně se to na konečném výsledku projevilo.

A Michael Boroš?

Nejel špatně. Jenže v závěru mu došly síly.

V juniorech na sebe upozornil v Táboře při SP solidním výkonem Šimon Matějů. V Itálii se mu také nevedlo?

Pro něj tato podmáčená trať vůbec nebyla. Navíc měl zdravotní problémy.

Jaké?

Byl nemocný a bolela ho záda. To je tradiční problém dlouhých cyklistů.

Nakonec se vyplnilo, o čem jsme spolu mluvili? Víkendová předpověď počasí nelhala?

V tomto období na severu Itálie strašně prší. Trať byla opravu hodně mokrá, byly tam strašně dlouhé louky. Pro cyklokrosaře to byla silová trať. To právě Šimonovi Matějů vůbec nevyhovuje.

Co vás čeká dál?

Za týden vyrazíme na sobotní Toi Toi Cup do Loun a v neděli pojedou Ondra Bambula a Kášek do Švýcarska.