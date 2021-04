Navzdory tomu, jak tvrdé podmínky musela akce konaná na ministerskou výjimku přijmout, zvítězil duch sportu na celé čáře a k Lužnici se přijelo popasovat se soupeři a časomírou téměř 450 mladých běžců.

Za přísných podmínek

Samotné závodní vypětí pro ně bylo možná tou nejmenší překážkou v účasti na šampionátu. Potvrzují to i slova ředitelky mistrovského závodu Moniky Drhovské. „Hygienické podmínky pro konání závodu byly opravdu hodně přísné. Až jsme měli obavy, zda se s nimi vůbec dokážeme vypořádat, ale nakonec se ukázalo, že jsme schopni je dodržet,“ prohlásila.

Povinností pořadatelů bylo ohradit celý areál Komory tak, aby do něj nemohl nikdo jiný kromě závodníků, pořadatelů a doprovodu vstoupit. Pro všechny tyto složky byly jedinou možnou vstupenkou negativní PCR testy, ne však starší než osmačtyřicet hodin. „Na nedělní závod si tak všichni museli udělat testy v pátek, navíc v uvedeném časovém rozmezí. Ne všude jsou odběrové stanice schopny fungovat v pátek. Bylo to dost divoké, ale všichni ti, kteří tady byli, si to dokázali zajistit. Víme, že někteří z nich museli jet na testy do větších měst, aby se na ně vůbec dostali,“ popisuje Monika Drhovská.

Další záležitosti spojené s nařízeními hygieny absolvovali aktéři závodu přímo na místě. „Nikdo jiný, jako třeba i trenéři nebo rodiče neměli do areálu přístup. Jsme rádi, že to všichni opravdu dodrželi a nemuseli jsme v tomto ohledu víceméně nic zásadního řešit,“ poznamenala šéfka závodu.

Chvála jako cenná odměna

Samotný průběh závodu vyšel táborským organizátorům náramně, vždyť na pořádání šampionátu se přichystali velmi svědomitě. „Především v těch posledních třech týdnech, kdy už bylo jasné, že jsme dostali výjimku, byla naše práce hodně intenzivní,“ říká Monika Drhovská. „Myslím si, že jsme to nakonec dali v pohodě. U jednoho závodníka sice musela zasahovat záchranka, protože byl po doběhu hodně vyčerpaný, ale i to se při závodech stává. Bylo poměrně horko a pro děti to mohlo být náročné, obzvlášť když teď dlouho nezávodily. I to ale dopadlo dobře,“ dodala.

Úsilí, které přípravě mistrovského krosu věnovali, se odrazilo v příjemné odměňující chvále účastníků šampionátu. „Opravdu velice mile nás překvapilo, když nám za závod přišly poděkovat i samotné děti. To se moc nestává a měli jsme z toho velkou radost. Za super uspořádaný závod nám děkoval i Český atletický svaz, rodiče i zástupci některých klubů, třeba z Karlových Varů,“ těší ředitelku mistrovských klání na Komoře.

Do závodu zasáhlo i dvanáct zástupců domácího oddílu. Vyzdvihnout zaslouží účinkování Ondřeje Maleninského (36. místo) a Karolíny Šumerajové (39.) v kategoriích mladšího žactva. Na tato solidní umístění dosáhli i přesto, že pro ně představoval nedělní podnik ryzí krosovou premiéru. Monice Drhovské ale udělali radost všichni táborští závodníci, a to i přesto, že se žádný z nich do popředí výsledkových listin neprodral. „Na podmínky, v jakých se trénovalo, nebo spíš skoro netrénovalo, je dobře, že se do toho pustili, ačkoliv se na ten přespolák moc nepřipravovali. Teď už se totiž náplň tréninků mění směrem k letní sezoně,“ uzavírá Monika Drhovská.

Dva bronzy pro Jihočechy

Na startu republikového mistrovství nechyběly ani dvě zástupkyně Lokomotivy Veselí nad Lužnicí. A právě jedna z nich, Adéla Štefanová, se dokázala mezi 87 závodnicemi v kategorii žákyň probojovat do elitní desítky, kterou uzavírala.

Jihočeské barvy dosáhly na medailový úspěch dvakrát. Žák Teodor Brcko z SK Čtyři Dvory České Budějovice a Adéla Holubová z českobudějovického Sokola se na Komoře radovali z bronzu.

Tituly mistrů republiky si od Lužnice odvezli Ondřej Gajdoš (dorost, Slovan Liberec), Jan Škarban (Škoda Plzeň, žáci), Matyáš Kocman (Loko Břeclav, mladší žáci), Kateřina Hadravová (Česká Lípa, dorostenky), Eliška Koletová ( Hvězda Pardubice, žákyně) a Monika Železníková (Slovácká Slavia Uherské Hradiště, mladší žákyně).