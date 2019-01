Českokrumlovsko - Krajské i okresní soutěže tabletenisových družstev se v novém roce přehouply již do své druhé poloviny.

V krajské soutěži se ze dvou okresních noviců zatím lépe vede mladému týmu Loučovice / Brod, který si již připsal čtyři vítězství. Na snímku z domácí vyšebrodské herny jsou zleva: David Goldman, trenér Pavel Mleziva, Jaroslav Procházka a Jakub Harenčák. | Foto: Archiv oddílu

Dnes se podrobněji podíváme, jak se v dalších odehraných dějstvích dařilo zástupcům našeho regionu.

Krajská soutěž

Ve čtrnáctém kole krajské soutěže došlo na okresní derby mezi Kaplicí a Dolním Třebonínem. Vzhledem k faktu, že první tým Kaplice jasně vévodí tabulce a nováček z Třebonína naopak průběžné pořadí bez jediné výhry uzavírá, tak se čekal jednoznačný duel, opak byl však pravdou. Třebonínští v jeho průběhu vedli již 8:4 a hnali se za senzací. Zkušení domácí však zabojovali a šesti úspěšnými zápasy v řadě dokázali duel ještě otočit ve svůj prospěch.

Celky Holubova a druhého okresního nováčka v barvách týmu Loučovice/Brod měly svůj zápas 14. kola odložený.

V patnáctém kole přivítali Holubovští na svých stolech Třebonín, který přijel povzbuzený výborným výkonem v předchozím derby s Kaplicí. Velice vyrovnaný souboj pro sebe nakonec vybojovali přece jenom zkušenější Holubovští. Kaplice v 15. kole nezaváhala ani v Černém Dubu a i nadále vede tabulku s deseti výhrami a jedinou porážkou.

Výsledky našich týmů v KS – 14. kolo: Kaplice – Dolní Třebonín 10:8 (body: Janošťák 3, Kmoch 3, Pavel Beneš st. 2, Mašek 1, debl 1 – Betka 3, J. Cipín 3, Soukup 1, debl 1), 15. kolo: Holubov – Dolní Třebonín 10:7 (body: Hůlka 3, Opelka 2, Kudláček 2, Vondrák 1, debl 2 – Betka 4, J. Cipín 3), Kaplice – Černý Dub 10:4 (za domácí: Sláma 3, Kmoch 3, Janošťák 1, Kratochvílová 1, debl 2).

Okresní přebor

Taktéž v okresnímu přeboru vévodí průběžné tabulce tým z Kaplice, a to konkrétně béčko Spartaku. Kaplický suverén okresního přeboru zatím odehrál v tomto ročníku dvanáct soutěžních utkání a bez výjimky ve všech dvanácti zvítězil. V závěsu jsou druhé Loučovice, které prozatím prohrály pouze jedinkrát, a to právě s lídrem přeboru.

Nováček v barvách béčka KST Holubov si nadále vede nad očekávání a třetí místo je pro tento tým velice slušné, vždyť prohrál zatím jen dva zápasy z deseti.

Notně posílený tým velešínského céčka mohutně finišuje a zdá se, že souboj o třetí až páté místo ještě bude velice zajímavý.

Na opačném pólu tabulky je deváté céčko Kaplice s jednou výhrou a jednou remízou, beznadějně poslední pak jsou Malonty s deseti porážkami.

Výsledky OP – 11. kolo: Dolní Třebonín B – Holubov B 8:10 (Hajný 4, Rytíř 2, V. Cipín 1, debl 1 – Vondrák 3, Laštovička 3, Fleischmannová 2, Mandát 1, debl 1), Malonty – Loučovice 6:12 (Mrenica 1, skreč 5 – Jaroš 4, Vach 4, Dibitanzl 3, debl 1), Kaplice C – Velešín C 8:10 (Růžičková 3, Skypala 1, Jakeš 1, Beneš 1, debl 2 – Ferenčík 3, Salon 3, Chromeček 2, Břicháček 2), Kaplice B – SC Č. Krumlov 14:4 (Pavel Beneš st. 4, Kratochvílová 4, Mašek 3, Mácha 2, debl 1 – Příchovský 2, Neřold 1, debl 1), 12. kolo: Benešov – Dolní Třebonín B 2:16 (Kodym 1, debl 1 – Hajný 4, Rytíř 4, V. Cipín 4, Mráz 3, debl 1), SKST Holubov – Kaplice B 8:10 (Charvát 4, Streit 2, Pešl 2 – Pavel Beneš ml. 3, Kratochvílová 2, Mašek 2, Wolowiec 1, debl 2), SC Č. Krumlov – Kaplice C 13:5 (Fleischmann 4, Příchovský 3, Neřold 2, Musil 2, debl 2 – Růžičková 3, Jakeš 1, Skypala 1).

Okresní soutěž

Na nejnižším stupínku je pro změnu k vidění velice tuhý souboj o první místo zaručující postup do přeboru.

Trojlístek Velešín D, KST Český Krumlov a Zubčice má již značný náskok na ostatní týmy, a tak o postupujícím, jak se zdá, rozhodnou až vzájemné zápasy – a dá se čekat boj do posledního míčku.

Béčko SKST Holubov má starosti opačné. Třináct zápasů a stejný počet porážek, to je totiž bilance Holubovských. V kuloárech jsme ovšem zaslechli, že na chuti jít si zahrát jim naštěstí tyto výsledky nic neberou a na každý další zápas se hráči velice těší!

Výsledky OS – 12. kolo: Velešín D – Zubčice 12:6 (Chromeček 4, Vraspír 3, Grznárik 2, Javořík 1, debl 2 – Sládek 2, Bicek 2, Sláma 1, Kubec 1), SC Č. Krumlov B – KST Č. Krumlov 8:10 (Grubmüller 3, Štrob 2, Lepeška 1, Kočan 1, debl 1 – Blažek 3, Sitta 3, Kolouch 2, Andrle 1, debl 1), SKST Holubov B – Soběnov 5:13 (M. Vítek 2, V. Vítek 1, Šváb st. 1, debl 1 – P. Rybár 4, P. Rybár ml. 4, M. Rybár 2, Kůzl 2, debl 1), 13. kolo: KST Č. Krumlov – SKST Holubov B 16:2 (Kotek 4, Andrle 4, Kolouch 3, Sitta 3, debl 2 – M. Vítek 2), Velešín D – SC Č. Krumlov B 10:8 (Chromeček 4, Vraspír 3, Krauskopf 1, debl 2 – Kočan 3, Hladík 2, Štrob 2, Lepeška 1).

Jaroslav Opelka