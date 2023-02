Badmintonové mistrovství České republiky v badmintonu má jasné favority. Terezu Švábíkovou a Jiřího Krále. "Pokud Tereza nevyhraje, bude to pro mě překvapení," říká Jiří, který se do role favorita dostal po oznámení, že šampionát pro zranění vynechá Jan Louda. "Honza je určitě náš nejlepší hráč, byl bych rád, kdyby mistrovství České republiky bylo v plném obsazení, ale tím, že tu Louda není, jsou moje šance na výhru vyšší," hodnotí sympaticky Král svoji pozici.

První zápas zvládl brilantně. Klimeše porazil za pár minut 21:9 a 21:8. "Rozehřívací zápas? Ani náhodou. Byl to těžký soupeř. Hraju vždy na sto procent," vyprávěl v českobudějovické Sportovní hale urostlý chasník, rodák z Mostu, který v kariéře prostřídává českou a dánskou ligu. V té druhé dokonce porazil bývalou světovou osmičku Hanse Christiana Vithinghuse. "Byl to výborný zápas, určitě to pro mě byl odrazový můstek. Užíval jsem si ho, výkonnostně to bylo skvělé střetnutí." Velkým mezinárodním úspěchem byla i bronzová pozice na Evropských univerzitních hrách v Lodži. "To byl jeden vrcholů kariéry, na který rád vzpomínám." přikyvuje Král.

V českobudějovické hale je poprvé v životě. "Líbí se mi," poznamenal. Srovnal se i s postavením světel, která jsou posazena spíš pro hru na centrkurtu, ale v hale vyrostlo pět badmintonových hřišť najednou, proto se hraje na šířku.

Jiří Král se porovnal i s ošidnou hrou favorita. "Snažím se ji nevnímat. Všichni kolem mě o tom mluví, já se snažím hrát každý zápas na sto procent." V českobudějovickém turnaji se sešel společně se starším bratrem Ondřejem. "Ne ale přímo na kurtu, on hraje debla s jiným parťákem. Trénujeme spolu, badminton je náš denní chleba," popisuje člen sportovní rodiny. "Teď, co už jsme dospělejší, už se ani nehádáme," rozesmál se nad otázkou talentovaný hráč, kterému v letošním roce bude 23 let. Ale až v prosinci, pár dní před Štědrým dnem. Devatenáctého.

Cíle má 190 centimetrů vysoký hráč smělé. "Od doby, kdy jsem začal hrát trochu závodně, tak jsem začal přemýšlet, jako každý sportovec, o olympiádě. Nejsem jiný. Takže účast na olympijských hrách je pro mě jeden z cílů. Zároveň to jsou evropské a světové šampionáty, na které bych se chtěl dostat a pokusil bych se tam uhrát co nejlepší výsledek."

