Kaplice - Nového okresního přeborníka pro rok 2009 – Romana Vochozku – ve skupině soutěže dvouher porazila mladá velešínská naděje.

Kvartet nejlepších hráčů okresního přeboru 2009 ve dvouhře. Na snímku zleva: bronzový Josef Strapek z Přídolí, stříbrný Milan Růžička z Kaplice, nový přeborník Roman Vochozka z Přídolí a bronzový Dušan Blaženec z Přídolí. | Foto: Jan Laštovička

O prestižní titul přeborníka okresu Český Krumlov ve stolním tenise se v herně kaplického Spartaku první prosincovou sobotu utkala rovná třicítka hráčů.

Své zastoupení měly kromě domácích tabletenistů také oddíly z Křemže, Holubova, Velešína, Loučovic, Přídolí a Benešova nad Černou.

Těší nástup mládí

Pořadatelé rozdělili třicítku přihlášených hráčů pro turnaj ve dvouhře do osmi základních skupin, z nichž vzešlo šestnáct postupujících do vyřazovacích bojů. Do semifinálových zápasů se probojovali očekávaní spolufavorité Vochozka, Strapek (oba Přídolí), Růžička (Kaplice) a Blaženec (Přídolí).

Jednoznačnou nadvládu přídolských hráčů pak dokázal zmírnit jen obhájce loňského titulu přeborníka okresu, kaplický Milan Růžička, jenž přes přídolského Dušana Blažence prošel znovu do finále. Tam ale narazil na skvěle připraveného Romana Vochozku, a tak titul tentokrát po výsledku v poměru 3:1 putoval do Přídolí.

Jediným, kdo v turnaji dvouher dokázal porazit nového přeborníka Romana Vochozku, se stal velešínský mladík Roman Vraspír. Ten v zápase základní skupiny s Vochozkou otočil nepříznivý stav z 0:2 a zvítězil 3:2. Vraspír po postupu ze skupiny z prvního místa poté málem překvapil i v prvním vyřazovacím klání, když vedl nad favorizovaným Dušanem Blažencem 2:0 na sety a 8:4 ve třetí sadě, ale výsledek ve svůj prospěch tentokrát dokázal otočit jeho soupeř.

I z tohoto výkonu Romana Vraspíra je však patrné, že mladí hráči jako právě Vraspír, a to přídolský Josef Kamera mladší, velešínský Jakub Grznarik a další brzy dokáží promlouvat i do medailových umístění na velkých okresních turnajích.

Doplňkovou soutěží byl turnaj čtyřher, do kterého nastoupilo čtrnáct párů. Semifinálové boje svedly mezi sebou páry Vochozka a Rychlík (Přídolí), Cipín a Blaženec (Přídolí), Marek a Weber (Kaplice), Kamera starší a Strapek (Přídolí). Finálový debl pak vyhrála dvojice Vochozka a Rychlík nad Kamerou se Strapkem.

Okresní přebor 2009 ve stolním tenise – pořadí dvouhry: 1. Roman Vochozka (Přídolí), 2. Milan Růžička (Kaplice), 3. Josef Strapek, Dušan Blaženec (oba Přídolí), čtvrtfinále: Josef Rychlík (Přídolí) – Vochozka, Josef Kamera ml. (Přídolí) – Strapek, Růžička – Michal Pancer (Přídolí), Blaženec – Pavel Mleziva (Kaplice), osmifinále: Rychlík – Radek Húska (Křemže), Vochozka – Josef Toth (Loučovice), Jan Cipín (Přídolí) – Kamera ml., Jan Hůlka (Kaplice) – Strapek, Růžička – Jaroslav Opelka (Křemže), Lukáš Marek (Kaplice) – Pancer, Roman Vraspír (Velešín) – Blaženec, Mleziva – Josef Kamera st. (Přídolí).

Jan Laštovička