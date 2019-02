Smečař Jihostroje Tomáš Fila přišel na český jih právě ze Zlína. Výkony a výsledky Valachů bere s nadhledem. Sám prý k nim také přispěl. Sehnal Zlínu kondičního trenéra. Předzápasové informace, názory obou trenérů, najdete ve čtvrtečním vydání Deníku.

Českobudějovičtí volejbalisté VK Jihostroj potrápili mistry francie Paris Volley. | Foto: Deník/Václav Pancer

Smečař Jihostroje Tomáš Fila přišel na český jih právě ze Zlína. Výkony a výsledky Valachů bere s nadhledem. Sám prý k nim také přispěl. Sehnal Zlínu kondičního trenéra. „Opravdu to říká? Je pravda, že nám kondičního trenéra doporučil, musím se nad tím zamyslet, možná nám to opravdu pomohlo, s Rosťou začal spolupracovat dřív než my," reagoval s pousmátím trenér Zlína Roman Macek. Tomáš Fila odpovídal na otázky Deníku:



Co říkáte výsledkům Zlína, který je první v tabulce?

Celkem je to pro mě překvapení, ale asi teď dobře trénovali. Já jim totiž doporučil kondičního trenéra.



Opravdu?

Doporučil jsem jim Rosťu Košárka, když se podíváte do tabulky, asi jim pomohl.



Je zápas se Zlínem, který bude prakticky soubojem o první místo, pro vás ještě specifický?

Na zápasy se Zlínem se vždy moc těším. Přijde tam strašně moc fanoušků z Hošťálkové, to je vesnice, kde jsem se narodil. Pro mě to určitě bude pikantní souboj.



Těžko hledat favorita…

…to je pravda, ale my vždycky jedeme pro vítězství. Víme, že to bude těžké. Ve Zlíně je specifická hala, ve které je zima, domácí v ní hrají moc dobře.