Tábor – Pořadatelé II. ligy, sk. B atletů v Plzni „ošidili“ v prvním vydání výsledků 16letého Tomáše Jelínka, hostujícího za VS ze Skoku J. Hradec ve výšce.

Jak nás upozornil trenér VS Roman Bém, Tomáš skočil posledním pokusem ještě 194 centimetry. Je to dvanáctý nejlepší výkon závodníka jeho věku v historii jihočeské výšky, které vévodí 215 P. Kratochvíla v roce 1984, 209 Jiřího Viktorína (1989), 203 M. Turečka (1981) a 201 Jana Látala (1989). Letos je to druhý výkon mužů za 197 Petra Píchy (24). Loni Tomáš zdolal v hale nejlépe 187, venku 184.