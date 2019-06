V historii je třetím nejlepším českým dorostencem po 765 Josefa Křivky z roku 1973 a 753 Ivo Krska z roku 1984. Vlastní osobní maximum z června zlepšil o 19 centimetrů. V kraji je druhým mužem po Tomáši Pourovi, kterému v sobotu sebral alespoň rekord juniorů z roku 2001. Ten byl 749 cm.

Tomáš měl sérii 694 – 731 – 723 – x – 753 – x. Druhého Šimona Navrátila porazil o 64 centimetrů!

Do českého čela

Nevídaně se prořítila stovkou překážek dorostenek Tereza Babická (16, Sokol ČB, trenér Jiří Couf). Při protivětru 1,1 m/s dosáhla času 13,68, kterým z letošního čela tabulek ČR sesadila Barboru Píchalovou z Plzně: té v sobotu zbylo 2. místo za 13,80. Čas Babické je krajským rekordem – dosud jej držela výkonem 14,02 z Písku (předtím Kateřina Rajmová z Veselí 14,05 v roce 2005). Statisticky spravedlivě snad jen dodejme, že fenomenální Jana Petříková z Milevska běžela jako dorostenka tuto trať v roce 1984 za 13,50, tehdy navíc přes překážky vysoké 838 mm, zatím co dnes je to 762 mm.

Úžasnou chuť do závodění opět potvrdila Barbora Havlíčková (Čt. Dvory). Po vynikajících výkonech ze sněhu drtí soupeřky i na atletických tratích v terénu nebo na tartanu. V sobotu byla druhá v mistrovství juniorek na 1500 metrů v osobním rekordu 4:37,22, který ji vynesl na osmé místo jihočeských žen všech dob a čtvrté mezi juniorkami. První části závodu diktovala – 400 m odvedla za 76 sekund, dvě kola za 2:31,70.

Stříbrné medaile brali na stejné trati i mladíci. Dorostenec Sokola ČB Šimon Řehula k ní potřeboval 4:07,12 minuty, junior Marek Strnad z Nové Včelnice 4:01,03.

Těsně pod stupni vítězů stanuli v sobotu Antonín Švarc ze Strakonic, čtvrtý v hodu oštěpem výkonem 58,73, 30 cm za bronzem, David Jodl (Sokol ČB), který si „bramborovou“ medaili v dálce vybojoval posledním pokusem na 672, a junior Matouš Boudný (Sokol) osobním rekordem na 100 m 10,93 (letos druhý muž kraje). V dálce juniorek byla Nela Nikodemová (Sokol) devátá se 532, když o jediný centimetr přišla o možnost skákat další tři pokusy v soutěži – předstihla ji Makofová, které při tom pomohl nedovolený vítr 2,4 m/s…

Z dalších výsledků: výška dor. 6. Julie Kotalíková (VS) 168 – letos druhá žena v kraji, 13. Mášková (Bechyně) 156, dálka dor. 7. Štěpán Pokorný (Mil.) 668, 8. Lukáš Svědínek 637, 1500 m dor. 7. Tereza Kratochvílová 5:00,56 – nejl. v kraji, 13. Anežka Gutwirthová (obě Sokol) 5:12,30 – třetí, 9. Ivan Brejška 4:18,70 – třetí, jun. 15. Adéla Bělohlavová (všichni Sokol) 5:16,12, 800 m dor. 5. Barbora Hesová (VS) 2:20,78 – postup do finále, 13. Ondřej Gloza (Sok) 2:01,82 – setinu za osobním maximem, 100 m dor. 12. Nikola Ježková (NV) 12,58, 13. Tereza Kršová (VS) 12,62, tyč dor. 6. Dominik Gysel 390, 11. David Hašek (oba NV) 350, dálka jun. 14. Móri (VS) 567.