Českokrumlovsko – Jak se dařilo zástupcům Krumlovska v dalších kolech oblastních a okresních soutěží družstev za zelenými stoly.

Jihočeská divize: V nejvyšší oblastní soutěži se po 14. kole na čele stále drží první tým Velešína a Přídolí. Lídr sice nestačil v Soběslavi na domácí tým DDM Banes a připsal si druhou prohru v soutěži, ale poté si spravil chuť v zápase s Táborem, kdy soupeři nedovolil uhrát ani jediný bod.



Áčko Kaplice rovněž smetlo Tábor a stejně jako Velešín v dalším kole nestačilo na rozjetou Soběslav. V tabulce se Kaplice drží na pěkné sedmé příčce se ztrátou pouhých dvou bodů na průběžné třetí místo.



Výsledky JčD – 13. kolo: VS Tábor – Kaplice 2:10, Soběslav – Velešín / Přídolí 10:6, 14. kolo: Soběslav – Kaplice 10:7, VS Tábor – Velešín / Přídolí 0:10.



Krajský přebor: Ve 13. kole oba okresní celky shodně remizovaly, a to béčko Velešína a Přídolí doma s budějovickým Orlem a rezerva Kaplice v Borovanech. V dalším kole pak došlo na okresní derby, v němž se projevila větší zkušenost Velešínských, kteří bez větších potíží hladce zvítězili. Velešín drží čtvrté a Kapličtí páté místo, a to s minimální ztrátou na první trojici.



Výsledky KP – 13. kolo: Borovany – Kaplice B 9:9, Velešín / Přídolí B – Orel ČB B 9:9, 14. kolo: Velešín / Přídolí B – Kaplice B 10:2.



Krajská soutěž: Na nejnižším oblastním stupínku měla Křemže volný los, a tak barvy okresu hájil jen celek z Dolního Třebonína. Ten oba zápasy na stolech soupeřů ze spodku pořadí dotáhl do vítězného konce a v neúplné tabulce se posunul na vedoucí příčku.



Výsledky KS – 13. kolo: Lhenice – Dolní Třebonín 4:10, 14. kolo: SKP Prachatice – Dolní Třebonín 6:10.



Okresní přebor: Až ve třináctém kole poznali hráči kaplického céčka, jak chutná v této sezoně porážka, když na vlastních stolech nečekaně nestačili na béčko Dolního Třebonína, přesto vcelku suverénně nadále vévodí tabulce okresního přeboru.



Trochu překvapivá je prohra křemežsko–holubovské rezervy na stolech céčka Velešína. To však jen ukazuje, jak je přebor v této sezoně vyrovnaný a porazit může opravdu každý každého.



Naopak na chvostu je KST Český Krumlov, který zatím ještě nezískal ani bod. Již nyní je téměř jisté, že udržení v přeboru bude pro Krumlovské téměř nemožné.



Výsledky OP – 13. kolo: Kaplice C – D. Třebonín B 4:14, SC ČK – Malonty 11:7, Velešín C – Křemže / Holubov B 12:6, KST ČK – Loučovice 6:12, 14. kolo: Loučovice – D. Třebonín B 10:8, KST ČK – Velešín C 7:11, Křemže / Holubov B – SC ČK 11:7, Malonty – Kaplice C 1:17.



Okresní soutěž: V nejnižší okresní soutěži se nadále odehrává velká přetahovaná o první příčku zaručující postup do přeboru. Průběžně první déčko Kaplice a druhý Benešov nad Černou mají již velký náskok před svými pronásledovateli a o postupujícím se tedy rozhodne právě a jen mezi těmito dvěma celky.



Výsledky OS – 13. kolo: Kaplice E – Soběnov 1:17, Holubov – Benešov 4:14, SC ČK B – Kaplice D 5:13, Velešín D – KST ČK B 18:0 kont., 14. kolo: Velešín D – Kaplice E 16:2, Kaplice D – Holubov 16:2.

Autor: Jaroslav Opelka