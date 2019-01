České Budějovice - Ve středu v 18.00 rozehrají volejbalisté Jihostroje ČB zápas v Lize mistrů. Soupeřem jim bude Innsbruck. Hosty přiveze bývalý reprezentant ČSSR Štefan Chrtianský. Obsáhlý rozhovor s charismatickým trenérem najdete na stránkách tištěného vydání Deníku v úterý, součástí článku bude i soutěž o dvě vstupenky na utkání.

Ve středu v 18.00 rozehrají volejbalisté Jihostroje ČB poslední domácí duel v tomto ročníku Ligy mistrů. Soupeřem jim bude Hypo Tirol Innsbruck. Hosty přiveze do Č. Budějovic bývalý reprezentant ČSSR Štefan Chrtianský.



Do Č. Budějovic jste jezdil jako hvězda tehdejšího ČH Bratislava, vzpomínáte?

Určitě si na zápasy ve staré sokolovně velmi dobře vzpomínám. Někdy jsme se museli rozdýchávat v hale, kde večer před zápasem byl ples a ještě byla cítit večerní atmosféra.

Jak je vidět, pamatujete si na tu dobu opravdu výborně…

My se na zápasy v Budějovicích vždy moc těšili. Věděli jsme, že v případě našeho vítězství budeme mít povolené jedno nebo dvě piva na večeři v Masných krámech. To pro nás byla extra motivace.

Pokud vyhrajete v Č. Budějovicích za tři body, a Belchatów zdolá Antverpy, o druhém postupujícím rozhodne až váš vzájemný souboj s Antverpami…

Stále na postup do dalšího kola Champions League myslíme. K tomu bychom ale potřebovali dvě jasná vítězství, to nebude lehké a bohužel to už nemáme jen ve vlastních rukou. Naším minimálním cílem je, abychom pokračovali v poháru CEV, to by bylo v případně našich dvou vítězství reálné.

(rozhovor v kompletním znění najdete v tištěném úterním vydání Deníku, na středu připravujeme infografiku se soupiskou Tirolu Innsbruck)