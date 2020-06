Co golf a koronavirus? Ovlivnila pandemie vaše plány? Měnily jste program?

Johana: Tato situace náš golfový život dost ovlivnila. Já jsem například nemohla dohrát turnaje, co jsme měli naplánované s týmem v Americe. To mě hodně mrzelo, protože to byla moje úplně poslední sezona, kdy jsem hrála za můj tým v Newberry College.

Marie: Turnaje v Česku to také ovlivnilo a to tak, že pár jich bylo zrušeno a nějaké zase byly posunuté na jiný termín. Celkově je ale stále turnajů plno a máme z čeho vybírat, sezona pro nás tady v České republice právě začíná a už se těšíme.

Studujete ve Spojených státech amerických, to je asi v době pandemie veliký problém, nebo se pletu?

Marie: Mně ještě chybí jeden semestr abych mohla ukončit magisterské studium. Studuji obor Sportovní management. V posledním semestru mi chybí už jen praxe a jeden předmět, ale ten se dá dodělat on line. Praxi je také možné dodělat dálkově a já ji právě začala u nás v Golfovém klubu v Týně nad Vltavou.

Musela jste z USA odcestovat o něco dřív, než jste měla původně v plánu? Byla právě světová pandemie tím, co ovlivnilo vaše rozhodování?

Marie: Z Ameriky jsem se musela vrátit dřív právě kvůli současné situaci. Plánovala jsem tam zůstat až do půlky srpna a dokončit školu, ale to nevyšlo. Přiletěla jsem domů jedním z posledních letů.

Pak už se nelétalo?

Marie: Vrátila jsem se těsně před zastavením letecké dopravy. Na konci března. Jarní semestr jsem musela dodělat on line. Musím říct, že to bylo hodně těžké a stresově náročné, ale také to hodně naučí samostatnosti a zodpovědnosti.

Jaké máte plány?

Marie: V současné době stále není možné se do USA vrátit, a tak můžu titul dokončit z domova. Jsem za to vlastně ráda, protože se alespoň můžu věnovat činnosti v golfovém klubu.

Johana: Úspěšně jsem zakončila bakalářské studium a návrat do USA už neplánuju. Studium nebyl žádný problém. Přešli jsme na on line výuku, všechno fungovalo, jak mělo. Na amerických univerzitách jsou na on line vyučování zvyklí.

Takže žádné větší potíže jste při pobytu v USA v době pandemie nezaznamenala?

Johana: Problém byl s návratem zpět do České republiky. Lety se rušily každým dnem a bylo jich minimum. Po třech zrušených letech a hodinách obvolávání jak českou ambasádu v Americe, tak leteckou společnost, se mi podařilo odletět prvního května spojem přes Atlantu a Amsterodam. Teď už jen čekám, až mi přijde diplom domů poštou.

Poštou? Domů? Do Týna?

Johana: Ano. Protože graduační ceremonie byla zrušena kvůli současné situaci. Tímto ale mé studijní plány ještě nekončí, jelikož jsem se rozhodla pokračovat ve studiu fyzioterapie tady České republice. Přihlásila jsem se na vysokou školu v Českých Budějovicích.

Klub z Týna nad Vltavou na jaře pořádal kempy pro mládež? Jak vypadaly?

Marie: Ano, zatím jsme pořádali jeden. Třídenní. Konal se na konci května v Ovčíně v Kestřanech u Písku. Byl to velmi intenzivní kemp, který byl zaměřený na trénink krátké hry.

Jaký byl konkrétní program?

Marie: Ráno se začínalo během na tři kilometry a rozcvičkou. Od devíti až do půl jedné byl trénink dlouhé hry a patování. Od půl druhé do půl páté byl trénink krátké hry a od půl šesté do půl sedmé bylo posilování a na závěr protahování.

Vypadá to, že jste se společně s dalšími golfisty na hřišti opravdu nenudili…

Marie: Bylo to dost náročné. Nejenom pro děti, ale i pro trenéry.

Měl trénink smysl?

Marie: Určitě. Myslím, že to, co tady děti natrénovaly, se brzy projeví na hřišti a uvidíme skvělé výsledky.

Johana: Plánujeme ještě jeden nebo dva dětské kempy v průběhu léta. Chceme je zaměřit zejména na to, jak by se mělo přemýšlet na hřišti a na to, jak by se golfista měl na hřišti lépe rozhodovat při určitých situacích.

Jaké máte plány na léto?

Johana: Jako golfový klub plánujeme organizovat dětské golfové kempy zaměřené na intenzivní trénink a přípravu na vrcholy sezony.

Marie: Dále plánujeme hrát týmové soutěže jak v juniorských tak v dospělých kategoriích. Budeme hrát smíšená družstva do čtrnácti a do šestnácti let. V kategorii do čtrnácti let máme dokonce dva týmy a chtěli bychom se alespoň s jedním umístit do osmého místa. A budeme hrát první ligu žen s ambicí postoupit do extraligy na příští rok.

V Deníku jsme o vašem sesterském triu docela podrobně informovali. Hrajete všechny tři? Marie, Johana i Františka?

Johana: Stále hrajeme. Všechny tři. Fanynka v červnu hraje dva turnaje v Americe, pak se vrátí do České republiky, kde má v plánu reprezentovat nejen Golfový klub Týn nad Vltavou, ale také Českou republiku na mezinárodních soutěžích. Já mám v plánu hrát turnaje hlavně po České republice, ale i pár vybraných turnajů v zahraničí.

Marie: Také já stále hraju a plánuju stejně jako holky hrát turnaje po Česku a také v zahraničí.