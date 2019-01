Tři zlaté medaile zůstaly doma v podzámčí

Český Krumlov – Českokrumlovský badmintonový klub SKB pořádal otevřený oblastní turnaj Grand Prix C jednotlivců pro kategorii mladšího dorostu do 17 let.

Jiří Šmikmátor byl jedním z domácích želízek. V singlu na stupně nedosáhl, ale chuť si spravil bronzem v deblu s táborským Basíkem. | Foto: Petr Ječmínek

Na startu bylo jednatřicet hráčů, včetně zástupců z pražských oddílů, kteří rozhýbali „poklidné vody“ měření sil jihočeských nadějí a vytvořili zdravě bojovnou atmosféru.



Na turnaji se hlavně dařilo hráčům domácího pořádajícího oddílu, kteří vybojovali prvenství ve dvouhře chlapců i dívek a třetí zlato přidali ve čtyřhře chlapců.



Cenné jsou i výhry Ječmínka a Marťána v semifinále singlu, když v boji o finále porazili zkušené hráče pražského Proseku Šnaiberka (18:21, 21:13, 21:10) resp. Schumpetera (21:14, 20:22, 21:11). Poté si to Ječmínek s Marťánem rozdali ve finále a boj o zlato vyhrál posledně jmenovaný ve třech setech (21:10, 18:21, 21:11).



Vítězka dvouhry dívek Barbora Kortusová to měla až do finále lehké, když postupovala s jasnou převahou. Nakonec i finálová soupeřka Andrea Kobyláková dokázala suverénce vzdorovat jen v prvním setu (21:16, 21:9).



Ve finále čtyřhry chlapců se utkali stejní hráči ze semifinále dvouher a po třísetové bitvě zvítězil krumlovský debl Ječmínek a Marťán (18:21, 21:14, 21:13).



ZRCADLO VÝSLEDKŮ



Umístění zástupců Krumlovska na turnaji Grand Prix C kategorie U17:



Dvouhra – chlapci: 1. Adam Marťán, 2. Adam Ječmínek (SKB ČK), 5. Vojtěch Kodat (Křemže), 9. Kristián Kuzdas, Jiří Šmikmátor, Petr Jurný, 13. Petr Martinovský, Jakub Šober (všichni SKB ČK), Josef Fošum (Křemže), dívky: 1. Barbora Kortusová, 9. Viktorie Hulcová, Jolana Hulcová, 13. Anna Hudečková, Kateřina Hudečková (všechny SKB ČK), Alice Hálová (Křemže).



Čtyřhra – chlapci: 1. Ječmínek / A. Marťán, 3. Šmikmátor / Basík (SKB ČK / Tábor), 5. Jurný / Martinovský, Kuzdas / Šober, Kodat / Fošum, dívky: 2. Kortusová / V. Hulcová, 5. A. a K. Hudečkovy.



Smíšená čtyřhra: 3. Ječmínek / Kortusová, Marťán / V. Hulcová, 5. Jurný / Šemberová (SKB ČK / D. Voda), Kodat / Hálová, 9. Kuzdas /K. Hudečková, Šmikmátor/ J. Hulcová, Martinovský / Podolková (SKB ČK / Sokol ČB), Fošum / Kryeziu (Křemže / Sokol ČB), Šober / A. Hudečková.



Radek Votava

