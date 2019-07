Předpověď počasí předjímala zataženou oblohu a trvalý déšť, ale pro táborskou výpravu padaly z nebe spíš kapky štěstí. Občasné sluníčko se pak radostně zablýsklo na devíti medailích, které borci od Jordánu z koupaliště Michal vylovili. Největším překvapením byl životní výkon dorostence Jiřího Stuchlíka korunovaný pohárovým bronzem.

Účinkování táborských triatlonistů v jednotlivých kategoriích si vzal pod drobnohled jejich trenér Michal Háša.

ŽÁCI 8 – 9 let (tratě 0,05 km – 2 km - 0,4 km)

Stylem start – cíl, s úsměvem na tváři a obrovským náskokem zvítězil Adam Šiška. Adéla Hadravová si při své republikové premiéře pověsila na krk stříbrnou medaili.

ŽÁCI 10 – 11 let (0,1 – 4 – 1)

Velký potenciál zúročil Jan Lemberka. Jeho stříbro je tak trochu nad plán. Skvěle se vedlo i Ondřeji Hubáčkovi, který své desáté narozeniny oslavil lichotivou, leč nepopulární čtvrtou pozicí. Do desítky se i přes penalizaci vešel také Matěj Šiška.

ŽÁCI 12 – 13 let (0,25 – 8 – 2)

Závodu mladších žáků již po prvním depu vládl Ondřej Kozojed. Během cyklistiky a běhu dokázal svůj náskok navýšit na 68 sekund! Postavou malý Ondřej udivil svým výkonem celé triatlonové publikum a po delší pauze opět zvedal cílovou pásku nad hlavu coby vítěz mistrovského závodu. Po předešlých nevýrazných výkonech získala zcela nečekaně bronz Nikola Korousová. Chladné počasí svědčilo i sedmé Kateřině Dvořákové.

ŽÁCI 14 – 15 let (0,4 – 12 – 3)

Už po plavání se vytvořila pětičlenná skupina s našimi závodníky Martinem Kozojedem a Davidem Korousem. S desetisekundovou ztrátou na skupinu vyrážel na cyklistiku Jakub Homola, který jako jeden z mála žáků využil výhodu plavání v neoprenu. Kuba se pak heroickým výkonem v úvodu druhé části dotáhl do prvního balíku a naše trio diktovalo tempo závodu. Díky rychlému druhému depu vbíhal do třetí části jako první Martin Kozojed, který se stejně jako David Korous po kole nepřezouval. Jakub Homola přezouval, a tak do závěrečné části vyrážel opět se ztrátou 10 sekund. V běhu právě on dominoval a pro mnohé to bylo jedno z největších překvapení. Druhý Martin Kozojed tentokrát neměl své nohy. O třetí místo, bohužel neúspěšně, svedl souboj David Korous. Kompletní sbírka kovů v nejnabitější kategorii by byla už asi moc. V závodě žákyň prokázala výbornou formu Kateřina Mičková a vyválčila zlato. O další pozice se bojovalo daleko za ní. Výbornou cyklistikou a tradičně skvělým během se ke stříbru prokousala Kateřina Hadravová.

STARŠÍ KATEGORIE (0,7 – 20 – 5)

Neoprenové plavání skvěle sedlo Robertu Kostlánovi, který vyplaval s jindy lepším Jirkou Stuchlíkem, a tak si mohli naši kluci výrazně vyhovět na kole. Figurovali v silné druhé skupině, která nenabírala ztrátu na čelo. Běžecky se klukům zadařilo. Jirka své nohy nepoznával a hned na začátku běhu po trati doslova letěl. Nedokázal se ho držet nikdo a postupně stahoval ztrátu i na odskočenou první skupinu. Nedoběhl nakonec pouze fenomenálního Radima Grebika a havajského rekordmana Petra Soukupa. Neskutečně vystupňoval běh i Robert Kostlán a sedmé místo pro teprve šestnáctiletého kluka je něco neuvěřitelného. Od celkově čtvrtého dělilo Roberta pouhých 9 sekund. Na vlně euforie ze skvělých výsledků svých dětí si pro vítězství doběhl i Martin Korous mezi čtyřicátníky. Smůlu měla Eliška Říhová, která po pádu z kola a spadlém řetězu nabrala velkou ztrátu. Otřesená už ji nedokázala seběhnout; skončila celkově osmá a mezi dorostenkami až čtvrtá.

V závodě štafet se mezi specialisty daných disciplín objevili i naši žáci. Do plavecké části nastoupil David Korous, cyklistiku absolvoval Jakub Homola a o zlato úspěšně finišoval Martin Kozojed.

V open závodě si pro nejcennější trofej došel Vojtěch Vacek. Velkým překvapením byl bronz Josefa Vítů.

V soutěži klubů jsme s velkým náskokem vyhráli. V průběžném pořadí jsme se již prokousali na první místo a jdeme si za obhajobou titulu.