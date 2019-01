Kaplice - Historicky nejúspěšnější účastník kaplického turnaje triumfoval již pošesté, domácí Paroh team vybojoval konečnou pátou příčku.

Historicky nejúspěšnější účastník kaplického turnaje – tým PCO – se po třech letech vrátil na trůn a celkově oslavil již šestý triumf. Nahoře zleva: manažer Bohinský, Vaněček, Novák, Hric a Hanus, dole zleva: Kučera, Pouzar, Mašát, Hrbáč a Hačka. | Foto: Libor Granec

Potřinácté se v předvánočním čase konal v Kaplici tradiční turnaj v sálové kopané, jehož pořadatelem je kaplický Paroh team.

I letos se turnaj hrál pod názvem Žižka Paroh Cup. Pořadatelům se opět bez větších problémů podařilo naplnit nejvyšší možnou kvótu, a tak se představila šestnáctka týmů. Dvě čtyřčlenné skupiny se hrály v sobotu dopoledne, další dvě odpoledne. Vítězové skupin postoupili přímo do čtvrtfinále, celky z druhých a třetích míst si to musely o postup mezi nejlepší osmičku rozdat v osmifinále. Pro družstva z posledních míst turnaj končil již v sobotu.

Titul přijel do Kaplice obhajovat tým Red Bull Rebels Stars, na příčku nejvyšší však pomýšlelo daleko více týmů. Opět se představila široká škála hráčů z různých výkonnostních soutěží a nechyběli ani fotbalisté ze Synot ligy.

Základní skupiny

Skupina A: V áčku patřili mezi favority budějovičtí Bizoni obhajující třetí místo z minulého ročníku. Za soupeře měli dva kaplické týmy, a to pořádající Paroh a mladíky z De Númera. Nováčkem byl celek FC Kameňák. S plným počtem bodů vyhrál skupinu Paroh, druhé skončilo se šesti body De Número a třetí byli tříbodoví Bizoni.

Skupina B: V béčku byl jasný favorit, a to historicky nejúspěšnější tým turnaje – pětinásobní vítězové z PCO. Ligoví Bombarďáci Větřní si po roce přijeli napravit pošramocenou reputaci, neboť loni nedokázali postoupit ze základní skupiny. Pohříchu si však uřízli docela ostudu, když s PCO padli dvouciferným výsledkem 2:10. Horký favorit vyhrál skupinu bez ztráty, druhý skončil šestibodový Týn. Větřínští nakonec na poslední chvíli zabrali a díky výhře nad D. Dvořištěm postoupili z třetího místa.

Skupina C: Céčko bylo nejnabitější a také nejvyrovnanější skupinou. Na příčky nejvyšší tradičně pomýšlí Borek, jenž roli spolufavorita potvrdil a skupinu s bilancí dvou výher a jedné porážky ovládl. Mezi čtyřbodovými týmy Dragons a Sin City rozhodl vzájemný zápas, jenž vyzněl lépe pro Dragons. Do nedělních bojů se nepodívali dvoubodoví Synové výčepu.

Skupina D: Obhájci prvenství se představili v déčku. Hráči Red Bull Stars roli spolufavorita zvládli, i když do dalších bojů šli až z druhého místa. O přímý postup je připravil Kobra team, jenž vyhrál vzájemný zápas nejtěsnějším poměrem 5:4. Třetí příčku si v posledním zápase zajistil Laxní přístup výhrou nad velešínskými Piráty.

Vyřazovací boje

Stejně jako ve skupinách se i osmifinálové souboje hrály na 2x 10 minut.

1. osmifinále: Red Bull – Bombarďáci 3:1 (Linhart, Horák, Novotný – Ginzel). Větřínští proti obhájci rozhodně neprodali kůži lacino. Favorita poslal do vedení ligista Linhart, ale pak srovnal zkušený Ginzel. Po obrátce však hráči Red Bull Stars překvapení nepřipustili a postoupili do čtvrtfinále.

2. osmifinále: Bizoni – Dragons 3:0 (Turek 2, Koza). Bizoni se museli obejít bez služeb kapitána Mertla, který si odpykával trest za vyloučení ve skupině. Dragons však utrpěli větší ztrátu, když vinou absencí Ohnsorga a Horta museli hrát bez střídání. Bojovali, ale z postupu do osmičky se radovali Bizoni.

3. osmifinále: Týn – Laxní přístup 0:3 (Beránek, Faltus, J. Smolen). Sobotní večerní soustředění pojali Týnští již tradičně svědomitě, a tak se větší šance dávaly Laxnímu přístupu. Předpoklady se začaly naplňovat již do půle, kdy to bylo o dva góly, po pauze pak Laxní přístup pečetil postup třetím zásahem.

4. osmifinále: Sin City – De Número 0:1 (Micák). Poslední osmifinále přineslo nejvíce emocí. Už v 6. minutě dostal dvouminutový trest Schön, ale hráči Sin City oslabení přečkali. V poslední minutě půle pak skončil předčasně duel pro dva kohouty, když s červenou kartou šli pod sprchy Peterek a Krenauer. Pět minut před koncem šlo De Número do vedení. Poslední dvě minuty pak Sin City hrálo power play, následoval hokejový zámek a ostřelování branky s gólmanem Štěpánkem, který však svůj tým podržel a neinkasoval.

1. čtvrtfinále: Paroh – Red Bull 2:4 (M. Pulec 2 – Radouch 3, Slavík). Od této chvíle se již hrálo na 2x 15 minut. V partii domácího týmu s obhájcem bezbrankové skóre vydrželo až do 10. minuty, kdy Kapličtí předvedli rychlou kombinaci a po gólu Martina Pulce vybuchla hala nadšením. Tři minuty po změně stran předvedl Martin Pulec parádní individuální akci a střelou pod břevno navýšil vedení Parožáků. Do semifinále měli domácí nakročeno parádně, devět minut před koncem ale vstřelil kontaktní branku Radouch. Tentýž hráč vzápětí vyrovnal – a začínalo se znovu. Obrat pak dokonal ve 26. minutě Slavík. Při závěrečné hře bez brankáře pak gólem přes celé hřiště ztvrdil postup Red Bullu svým třetím gólem v zápase David Radouch.

2. čtvrtfinále: PCO – Bizoni 7:1 (Novák 3, Hrbáč 2, Pouzar, Mašát – Janeček). Již ve 2. minutě se sice ujali vedení Bizoni, ale jejich radost měla jepičí život. V té samé minutě vyrovnal Novák a v dalším průběhu již favorizovaný tým PCO dominoval. Hattrickem se při jasné výhře blýskl historicky nejlepší střelec turnaje Aleš Novák.

3. čtvrtfinále: Borek – Laxní přístup 5:2 (Příhoda 2, Sulek, Švehla, Picka – L. Pulec, Beránek). Zde bezbrankový stav držel do 6. minuty, kdy se pohotovou patičkou předvedl borecký kapitán Sulek. Po třech minutách hry ve druhé půli zvýšil Příhoda na 2:0 a zdálo se, že favorit dokráčí pohodlně k postupu. Jenomže ve 24. minutě snížil Lukáš Pulec a o dvě minuty později smazal manko Beránek. Vzápětí se však paní Štěstěna usmála na hráče Borku, když se tečovanou střelou trefil znovu Příhoda. Při hře bez brankáře pak favorit ztvrdil postup.

4. čtvrtfinále: Kobra – De Número 7:0 (Lengyel 2, Procházka 2, Benát, Švantner, Voříšek). Duel o posledního semifinalistu byl o poznání jednoznačnější. V polovině první půle kapitán Kobry Roman Lengyel dvěma slepenými góly udal ráz celému střetnutí – a vítěz déčkové skupiny pak bez problémů prošel mezi nejlepší čtyřku turnaje.

Bitvy o medaile

Oba semifinálové duely byly dramatické a napínavé až do úplného závěru a o finalistech musely rozhodovat rozstřely.

1. semifinále: Red Bull – PCO 3:4 p. (2:1), branky: Linhart, Slavík, Radouch – Hric, Vaněček, Pouzar, rozh. pen. Mašát. V repríze loňského finále v 5. minutě poslal obhájce do vedení Linhart, o čtyři minuty později přidal druhý gól Slavík a mladíci měli opět nakročeno k boji o zlato. Klíčovým momentem zřejmě bylo snížení minutu před pauzou, kdy skóroval Hric. V 19. minutě srovnal Vaněček a pět minut před koncem dokonal obrat kapitán PCO Pouzar. Mladíci nesložili zbraně a zanedlouho se díky Radouchově trefě dočkali vyrovnání. Na řadu pak přišel penaltový rozstřel. Zahajoval obhájce, Slavík neuspěl, naproti tomu Pouzar nezaváhal. Ve druhé sérii byli úspěšní Radouch i Mašát. Poté Linhart musel skórovat, ale Hanuse nepřekonal – a do finále šel tým PCO.

2. semifinále: Borek – Kobra 4:5 p. (2:1), branky: Sulek 2, Picka, Přibyl – Hora 2, Voříšek, Benát, rozh. pen. Lengyel. V 5. minutě otevřel zblízka skóre Voříšek, ale Kobra vedení dlouho nedržela. Borečtí v závěru půle díky gólům Picky a Přibyla otočili stav na 2:1. Po dvou minutách hry ve druhé půli srovnal Hora, ale vzápětí kontroval Sulek. Hráči Kobry toužili po finále a ve 23. minutě bylo znovu vyrovnáno po trefě Benáta. Ani tento stav dlouho nevydržel a Sulek posunul Borek znovu do jednobrankového vedení. Dvě minuty před koncem však poslal duel do rozstřelu Hora. Loterii zahajoval Borek, jmenovitě Sulek, jenž penaltu proměnil. Hora vzápětí zaváhal a k finále měli blíž hráči Borku. V druhé sérii však Švantnera nepřekonal Příhoda a Benát možností vyrovnat nepohrdl. Zkušený gólman Kobry posléze zlikvidoval i ránu Picky. Ligista Lengyel brankáře Pešulu naopak překonal a Kobra na třetí pokus dokráčela v Kaplici do finále.

O 3. místo: Red Bull – Borek 7:6 na penalty, rozh. pen.: Linhart. O bronz se tradičně kopaly penalty. Po pěti sériích bylo skóre nerozhodné 3:3. V dalších třech rundách pak byli všichni střelci stoprocentní. Rozhodlo se až v první K. O. sérii, kdy Linhart brankáře Pešulu překonal, naproti tomu právě Pešula vzápětí napálil míč do břevna. Borek tak stejně jako loni prohrál penaltový rozstřel a obsadil na turnaji konečné čtvrté místo. Obhájci prvenství museli letos vzít zavděk bronzovým stupínkem.

Finále: PCO – Kobra 10:4 (2:2), branky: Hačka 3, Novák 2, Vaněček 2, Hric, Kučera, Mašát – Voříšek, Procházka, Hora, Benát. Duel o zlato byl nezvykle brankově bohatý. Skóre se poprvé pohnulo už ve 3. minutě, do pauzy se pak stav měnil ještě třikrát, ale navrch neměl ani jeden ze soupeřů. Ve druhé půli nastal klíčový moment po třech minutách hry, kdy potřetí poslal PCO do vedení Hric. V té samé minutě ještě nepřesnou přihrávku gólmana Švantnera ztrestal Vaněček, což byl zlom celého finále. V dalším průběhu pak přidali hráči PCO čtyři branky. V závěru se prosadila i Kobra, ale to již byla jen kosmetická úprava výsledku. V poslední minutě navíc uzavřel gólový účet ten, kdo ho načal, a to Ondřej Hačka, jenž svým třetím zásahem zaokrouhlil finálový triumf týmu PCO na kaplickém klání.

Třináctý ročník tradičního turnaje je tedy již minulostí. Tým PCO se po třech letech vrátil na trůn. Kaplický turnaj hráči PCO v čele s duší týmu Radimem Pouzarem vyhráli už pošesté. Navíc zůstávají jediným týmem, který zde dokázal triumfovat více než jednou. Nebyla však nouze o překvapení, k vidění byly krásné góly nebo parádní gólmanské zákroky.

Nejlepším střelcem se stal posedmé v historii turnaje Aleš Novák z týmu PCO, který nastřílel jedenáct gólů. Nejlepším brankářem byl vyhlášen gólman Borku Vít Pešula, jenž se může radovat z čistého hattricku. Nejlepším hráčem pak pořadatelé vyhlásili člena Kobra teamu Petra Benáta.

Velké poděkování si zaslouží čtveřice rozhodčích, která odřídila celý turnaj. Výbornou práci odvedl kvartet Pavel Hladík, Danek Křížek, Antonín Petroušek a Vítězslav Tůma. Pořadatelé tímto děkují všem sponzorům a všem, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu třináctého ročníku.

Libor Granec