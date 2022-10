„V takový úspěch jsem ani nedoufal, když tu je kolem padesáti motorkářů. Navíc ze začátku středečního dne to bylo rychlé a druhá půlka se jela v kamenitých stopách od aut, takže jsem se furt musel naklánět,“ popisoval Tůma z týmu BARTH Racing. Dlouhé marocké etapy českokrumlovskému závodníkovi svědčí.

Je jediným účastníkem pouštní soutěže na čtyřkolce. Nevadí! I tak Zdeněk Tůma zajíždí časy srovnatelné s elitními jezdci na motorce. Ve čtvrtek se podíval také do top deset. „Konkurence mě bere normálně. Jen mi jeden motorkář říkal, že čtyřkolku nemá rád, protože práší,“ smál se Tůma, který předpokládal, že bude spíše vzadu. „Motorky dosahují vyšší rychlosti, v terénu jsou mrštnější. Nečekal jsem, že po třech dnech budu figurovat na takových místech.“

Jenže český jezdec na Yamaze má jednu velkou výhodu – nebloudí. A poctivě si hlídá, že projel všemi pořadatelem vytyčenými body. To ostatní sbírají penalizace a tím nabírají čas. „Navigace byla dobrá, akorát jsem zabloudil čtyři kilometry před cílem, zapomněl jsem odbočit. Ztratil jsem tam jen pár minut,“ dodal Tůma, který si také poradil s náročností tratě. „Překonal jsem asi dvacet kilometrů dun, sžíval jsem se s tímto terénem a vstřebával písek. Bylo to skvělé. Horší už to bylo v těch kamenitých polích, kde se mohlo jet pouze ve stopě po vozech. Takže jsem furt musel najíždět do boulí jednou stranou čtyřkolky.“

Smrt portugalského závodníka

Letošního ročníku se bohužel nevyhnula tragická událost. Ve středu zemřel po pádu portugalský motocyklista Armindo Neves. „Nevíme přesně, co se stalo. Oznámili nám to na brífinku ve středu večer. Prý upadl, pak jel dál, ale poté zkolaboval. Mohlo se jednat o otřes mozku nebo vnitřní zranění. To jsou ale jen spekulace, je to prostě tragédie. Celá etapa se jela na jeho počest,“ dodal se smutným hlasem Tůma, kterého v pátek čeká 455 kilometrů a překonávat se bude také pohoří.