Skupina A

V áčkové skupině se dal očekávat postup do semifinále od kaplického Spartaku. Spartakovci také vstoupili do turnaje vítězně, když si poradili s Benešovem. Ten v roli outsidera sice v základní skupině nezískal ani bod, ale měl zřejmě vůbec nejmladší kádr, a i za nepříznivého stavu jeho hráči bojovali až do poslední minuty. Postup podle papírových předpokladů neměl uniknout „Čtyráku“, jenomže první duel s Dobrou Vodou nezvládl, prohrál gólem z poslední minuty 1:2 a semifinále se mu vzdálilo. Protože v dalších zápasech vítězily papírově silnější týmy, bylo vše jasné. Z první místa do semifinále prošel kaplický Spartak, druhé postupové místo zaujala Dobrá Voda a boj o konečné páté až osmé místo čekal benešovský Sokol a překvapivě také Čtyři Dvory.

Kaplice - Benešov 9:0, Vaněčková, Plach 3, Fejtek 2, Tafallari.

Čtyři Dvory – Dobrá Voda 1:2, Balog – Bartuška, Ouška.

Kaplice - Dobrá Voda 6:1, Vaněčková 5, Tafallari – Liebl.

Čtyři Dvory – Benešov 6:0, Třebín 3, Balog, Sháněl, Kindlmann.

Dobrá Voda – Benešov 3:0, Bartuška, Liebl, Lukáš.

Kaplice - Čtyř Dvory 4:1, Vaněčková 2, Fejtek, Plach – Balog.

1. Spartak Kaplice 3 0 0 19:2 9

2. SK Dobrá Voda 2 0 1 6:7 6

3. SK Čtyři Dvory 1 0 2 8:6 3

4. Sokol Benešov nad Černou 0 0 3 0:18 0

Skupina B

Béčkem prošli bez ztráty kytičky hráči vimperského Šumavanu. Postupně si poradili s Dražejovem, Křemží a společným týmem Frymburku a Lipna a do semifinále postoupili z prvního místa s plným bodovým ziskem. O druhé postupové místo se strhla dramatická bitva. Po prvním kole měla do semifinále nejlépe nakročena Křemže, která 2:1 zdolala Frymburk. Jenomže ve svém druhém zápase podlehla rozdílem dvou branek Dražejovu. Rozuzlení tak přinesl až vzájemný mač mezi Frymburkem a Dražejovem, neboť se dalo očekávat, že Vimperk v posledním zápase skupiny zdolá Křemži. Týmu ze Strakonicka stačila k postupu do semifinále i jednogólová prohra, protože z minitabulky tří týmů se shodným počtem bodů by byli na skóre nejlepší. V brankově bohatém utkání v závěru Dražejov prohrával 3:4, ve snaze o vyrovnání hráči vrhli všechny sv síly do útočení, přišla chyba a Frymburští skórovali zhruba dvacet vteřin před koncem do odkryté brány a tento gól byl v konečném součtu postupový.

Křemže - Frymburk/Lipno 2:1, Novotný, Suchan – Řepa.

Vimperk – Dražejov 7:0, Sedláček 2, Košnař 2, Pineau, Kouřim, Hovorka.

Vimperk – Frymburk/Lipno 6:2, Sedláček 4, Košnař 2 – Řepa, Pompe.

Křemže - Dražejov 1:3, Hálek – Nováček 2, Filip.

Frymburk/Lipno – Dražejov 5:3, Pompe 2, Pöschel, Procházka, Řepa – Filip, Nováček, Štván.

Vimperk – Křemže 4:1, Hovorka 3, Sedláček – Novotný.

1. Šumavan Vimperk 3 0 0 17:3 9

2. Šumava Frymburk/FC Lipno 1 0 2 8:11 3

3. TJ Dražejov 1 0 2 6:13 3

4. Sokol Křemže 1 0 2 4:8 3

Zápasy o umístění

Boje o konečná umístění odstartovaly zápasy o páté až osmé místo. Benešovští se vstřeleného gólu nedočkali ani ve čtvrtém střetnutí, Dražejovští si výhrou zajistili boj o konečné páté místo.

Čtyři Dvory nesehrály výsledkově povedený turnaj, což dokumentovaly v zápase s Křemží. Po prvním poločase měly jednogólovou ztrátu. Po změně stran navýšil vedení Křemže Tomáš Novotný. Lukáš Třebín sice záhy dostal svůj tým na kontakt, ale v posledních dvou minutách Tomáš Novotný zkompletoval hattrick.

V prvním semifinále narazila pořádající Kaplice na společný tým Frymburku a Lipna. Hned v první minutě poslal hosty do vedení gólem z trestného kopu Tomáš Pöschel, když nezafungovala kaplická zeď. Spartakovci poté měli celou řadu šancí, ale skórovat se jim nepodařilo ani z těch nejvyloženějších. S přibývajícím časem pak po změně stran bylo znát, že ztrácejí pevnou půdu pod nohama a soupeř dvěma góly pečetil překvapivý, ale zasloužený postup do finále.

Druhý souboj o finále žádné překvapení nepřinesl. Od počátku diktovali tempo hry Vimperští a skóre utěšeně narůstalo v jejich prospěch. Už po prvním poločase měli šestibrankový náskok. Ze svého tempa nepolevili ani po obrátce, Dobrou Vodu vyprovodili čtrnáctibrankovým debaklem.

Všechny zápasy o konečné umístění byly reprízami zápasů ze základních skupin. V tom úvodním o sedmou příčku čelil Benešov Čtyřem Dvorům. Střelecky se v zápase dařilo čtyřdvorskému Michalu Jůskovi, který vstřelil v tomto duelu čtyři góly, přičemž v předchozích zápasech ani jednou neskóroval. V poslední minutě zápasu se prvního gólu na turnaji dočkali i Benešovští, což diváci ocenili velkým potleskem, zvláště když se o gól postaral nejmladší z kádru Filip Tran.

Jediné utkání, které nekopírovalo výsledek ze skupiny byl duel o páté místo mezi Dražejovem a Křemží. V prvním poločase se diváci gólu nedočkali. A ani po změně stran se střelcům příliš nedařilo. Když už to vypadalo, že poprvé o víkendu dojde na penaltový rozstřel, trefil se v předposlední minutě křemežský Tomáš Novotný. Záhy přidal druhý gól Tomáš Hálek. Křemže tak oplatila soupeři prohru ze skupiny a mohla se radovat z konečného pátého místa.

Boj o bronz svedl proti sobě Kaplici a Dobrou Vodu. Domácí další překvapení nepřipustili, když už ve třetí minutě po dvou gólech Placha a trefách Tafallariho a Fejtka vedli rozdílem čtyř branek. Spartakovci duelu jasně dominovali a po zásluze vysoko zvítězili. Mrzí semifinálová prohra, díky které nedošlo na očekávané finále s Vimperkem.

Mladší žáci Šumavanu byli proti Frymburku favority. A i když tým z okresního přeboru Českokrumlovska statečně vzdoroval, tak na fotbalovějšího soupeře nestačil. Po gólech Sedláčka a Havlana vedl Vimperk v poločase o dva góly. I po obrátce stříleli góly stejní hráči. Adam Sedláček zvýšil na 3:0 a v posledních třech minutách zaznamenal čistý hattrick Vladimír Havlan, jenž upravil na konečných 6:0 pro Šumavan.

O 5. – 8. místo

Benešov – Dražejov 0:6, Štván 3, Nováček 2, Filip.

Čtyř Dvory – Křemže 1:4, Třebín – Novotný 3, Hálek.

Semifinále

Kaplice - Frymburk/Lipno 0:3, Řepa 2, Pöschel.

Dobrá Voda – Vimperk 0:14, Sedláček, Havlan 4, Košnař, Hovorka 3.

O 7. místo

Benešov - Čtyř Dvory 1:8, Tran – Jůsko 4, Kindlmann 2, Hrubý, Třebín.

O 5. místo

Dražejov – Křemže 0:2, Novotný, Hálek.

O 3. místo

Kaplice - Dobrá Voda 9:0, Fejtek 3, Plach, Vaněčková 2, Dreiling, Tafallari.

Finále

Vimperk – Frymburk/Lipno 6:0, Havlan 4, Sedláček 2.

Individuální ocenění

Při závěrečném vyhlášení konečných výsledků pořadatelé nejprve ocenili individuální výkony. Nejlepším střelcem turnaje se stal Adam Sedláček hájící barvy vítězného vimperského Šumavanu, který se trefil třináctkrát. Nejlepším gólmanem pořadatelé vyhodnotili Jana Salzera, který nastupoval mezi třemi tyčemi stříbrného společného týmu Frymburku a Lipna. Při vyhodnocení nejlepšího hráče turnaje padla volba na Lenku Vaněčkovou, která svými góly táhla kaplický Spartak. Prokázala své nesporné fotbalové kvality a cena ji patřila právem. Pořadatelé dále touto cestou děkují všem sponzorům, bez kterých by se nemohl pátý ročník turnaje uspořádat. Zvláště pak generálnímu sponzorovi. Ještě jednou velké DÍKY od pořadatelů. Poděkování si zaslouží i rozhodčí. Všechny zápasy odřídila trojice Václav Kuchař, Jiří Divoký a František Říha mladší.

Nejlepší střelci

13 – Sedláček (Vimperk), 12 – Vaněčková (Kaplice), 8 – Havlan (Vimperk), 7 – Hovorka (Vimperk), Košnař (Vimperk), 6 – Plach (Kaplice), Fejtek (Kaplice), Novotný (Křemže), 5 – Nováček (Dražejov), Třebín (Čt. Dvory), Řepa (Frymburk).

Konečné pořadí

1. TJ Šumavan Vimperk (David Kouřim, Adam Sedláček, Marek Pineau, Jakub Toman, Tadeáš Kortus, Václav Hovorka, Vladimír Havlan, Denis Košnař)

2. FC Šumava Frymburk + FC Lipno nad Vltavou (Jan Salzer, Jan Markovič, Mikuláš Brychta, Tomáš Matoušek, Tomáš Vongrej, Lukáš Řepa, Ondřej Pompe, Kryštof Procházka, Tomáš Pöschel)

3. FK Spartak Kaplice (Matěj Říha, Lukáš Vávra, Pavel Dreiling, Davyd Martyn, Tomáš Plach, Lenka Vaněčková, Adrian Tafallari, Jakub Fejtek, Tadeáš Fiala)

4. SK Dobrá Voda (Aleš Klicman, Josef Postolka, Jakub Ouška, Silva Suda, Michal Lukáš, Martin Liebl, Jiří Košan, Štěpán Mařík, Tomáš Bartuška)

5. Sokol Křemže (Eda Edelman, Matěj Andrlík, Tomáš Hálek, František Hrubeš, Tadeáš Kmoch, Jakub Kovář, Matěj Kovář, Tomáš Novotný, Matyáš Suchan, Jan Thám, Patrik Voráček)

6. TJ Dražejov (Jan Roubal, Vojtěch Kubíček, Pavel Janus, Antonín Janus, Tadeáš Filip, Daniel Křivanec, Jakub Štván, Marek Sokol, Steve Novák, Daniel Šimon Nováček)

7. SK Čtyři Dvory (Mathias Werner, Tomáš Kindlmann, Jiří Hořejší, Michal Jůsko, Ondřej Nejedlý, Kevin Balog, Denis Dašek, Lukáš Třebín, Filip Sháněl, Marek Hrubý)

8. Sokol Benešov nad Černou (Alessandro Biason, Vojtěch Masařík, Karolína Šulková, Marek Čajan, Zbyněk Roušal, David Shvets, Tadeáš Matějíček, Julián Surey, Duc – Huy Pham, Hoangtuan – Kiet Tran, Hai – Phong Uuong)

Libor Granec