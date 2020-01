Počet účastníků se organizátoři vždy dozvědí, až před samotným začátkem sportovního klání. Rekordní účast byla prozatím zaznamenána v roce 2010, 2013 a 2014, kdy to se tohoto zápolení zúčastnilo 32 hráčů. Letos se přihlásilo 24 stolních tenistů. Až na místě je určen systém, jakým se bude hrát. Hráči byli následně rozlosováni do čtyř skupin po šesti hráčích. První čtyři hráči z loňského ročníku byli nasazeni, ostatní stolní tenisté si vylosovali skupinu sami. Hrálo se ve skupině každý s každým na dva vítězné sety. Z každé skupiny pak postoupili nejlepší čtyři do osmifinále. V roli obhájce se představil hornoplánský Luboš Fessl.

Skupina A

Do áčkové skupiny byl nasazen obhájce celkového prvenství hornoplánský Luboš Fessl. Ten také papírové předpoklady bezezbytku naplnil, když základní skupinou prošel bez zaváhání se ztrátou jediného setu. Pohodový postup ze druhého místa si pohlídala jediná žena na turnaji, zkušená Marie Kukolíková, která patří mezi tradiční účastníky tohoto sportovního zápolení. Bez větších potíží mezi nejlepší šestnáctku hráčů postoupil také Miroslav Tříska reprezentující Blansko. Zamotaná pak byla situace o poslední postupové místo. Malický s Matušem a Poselem se dokázali vzájemně porazit, musela tedy rozhodnout jejich vzájemná minitabulka a pro Bohdana Malického rozhodl získaný set při prohře s Matušem v posledním utkání skupiny.

1. Fessl Luboš 5 0 10:1 10

2. Kukolíková Marie 4 1 8:4 8

3. Tříska Miroslav 3 2 7:4 6

4. Malický Bohdan 1 4 3:8 2

5. Matuš Lukáš 1 4 4:9 2

6. Posel Jindřich 1 4 3:9 2

Skupina B

V béčku byl nasazeným loni čtvrtý Tadeáš Tříska z Blanska a v základní skupině nenašel žádného přemožitele. O jeho posunu do B skupiny rozhodla neúčast loni druhého a třetího hráče konečného pořadí. Jmenovitě se jednalo o kaplického Micáka a hornoplánského Vrchotu. Mladý Tříska bez ztráty kytičky prošel do vyřazovacího pavouka. Na turnaj se vrátil i domácí František Lašák a své kvality prokázal, s jedinou prohrou jistil postup z druhé příčky. Do osmifinále prošli také větříňský Václav Beránek a kaplický Petr Janura. Jediná výhra nemohla stačit na postup mladému Ondřeji Říhovi. Poprvé se turnaje zúčastnil další mladík, Ladislav Škulavík a lze ho označit za smolaře turnaje. Ani jednou nevyhrál, ale čtyři z pěti duelů ztratil až v třísetové bitvě.

1. Tříska Tadeáš 5 0 10:2 10

2. Lašák František 4 1 9:3 8

3. Beránek Václav 3 2 7:5 6

4. Janura Petr 2 3 4:7 4

5. Říha Ondřej 1 4 2:9 2

6. Škulavík Ladislav 0 5 4:10 0

Skupina C

Do céčka byl nasazen loni celkově pátý Milan Bartko. Bez ztráty jediného setu také céčkovou skupinu ovládl, i když o prvenství musel zabojovat ve svém posledním duelu proti do té doby také neporaženému Miroslavu Beluskému. Postup do osmifinále si pohlídali také Petr Gutheis a Lukáš Beránek. Naopak turnaj skončil po základní části pro Jana Krenauera, kterého o postup připravily třísetové prohry s Gutheisem a Beluským. Bez jediného vyhraného setu skončil turnaj pro Miroslava Ješinu, ale i u něj byl znát herní posun oproti loňskému ročníku.

1. Bartko Milan 5 0 10:0 10

2. Beluský Miroslav 4 1 8:3 8

3. Gutheis Petr 3 2 6:6 6

4. Beránek Lukáš 2 3 5:6 4

5. Krenauer Jan 1 4 4:8 2

6. Ješina Miroslav 0 5 0:10 0

Skupina D

Při zmíněné neúčasti některých hráčů z minulého ročníku byl do skupiny D nasazen loni šestý rožmitálský Pavel Lattner. A i on papírové předpoklady naplnil, když mezi nejlepší šestnáctku postoupil z prvního místa. Druhé místo si díky třem výhrám a lepšímu vzájemnému zápasu s František Říhou mladším zajistil Radek Sýkora, který loni skončil až ve třetí desítce pořadí. Ze čtvrtého místa si cestu do osmifinále proklestil Michal Stropek. Za očekáváním zůstaly výsledky Františka Říhy otce, jehož první dvě třísetové prohry, kdy vždy první sadu vyhrál, poněkud zlomily. I přes jednu výhru obsadil poslední místo ve skupině domácí Radek Svoboda.

1. Lattner Pavel 5 0 10:1 10

2. Sýkora Radek 3 2 6:5 6

3. Říha František ml. 3 2 7:6 6

4. Stropek Michal 2 3 6:6 4

5. Říha František 1 4 4:9 2

6. Svoboda Radek 1 4 3:9 2

Osmifinále

Osmifinále se hrálo stále na dva vítězné sety. Jen ve dvou duelech z osmi musel o postupujícím rozhodnout třetí set. Bez větších potíží zvládl svůj duel Fessl i Lašák. Dramatický byl duel mezi Sýkorou a Beránkem. Druhý jmenovaný se dostal do vedení po těsné výhře v první sadě, ale Sýkora vyřazení následně odvrátil. Třetí sada byla vyrovnaná, hráči se přetahovali o každý míček, v koncovce měl více štěstí větříňský Václav Beránek a proklouzl tak mezi nejlepších osm hráčů turnaje. Favorizovaný Bartko neponechal nic náhodě a svůj duel proti Malickému zvládl. Za derby zápas se dal označit duel mezi Pavlem Lattnerem a Petrem Janurou. Postavení v tabulce favorizovalo Lattnera, ale první sadu pro sebe v koncovce získal Janura. Lattner záhy srovnal. Ve třetí sadě si hráči nic nedarovali. Klidnější ruku měl nakonec Pavel Lattner. V dalším duelu pak Beluský zvládl roli favorita a udolal Miroslava Třísku ve dvou sadách, i když to bylo tím nejtěsnějším možným způsobem. Obdobně skončil i duel mezi Marií Kukolíkovou a Petrem Gutheisem. První set pro sebe ukořistila žena v poměru 12:10, v té druhé vedl její mužský protějšek už 9:3, ale nakonec v koncovce sadu ztratil stejným výsledkem jako tu první, tedy 12:10. V posledním osmifinále potvrdil loni čtvrtý Tadeáš Tříska roli favorita a s přehledem si postup pohlídal.

L. Fessl - L. Beránek 2:0 (7, 8)

F. Lašák - F. Říha ml. 2:0 (5, 3)

R. Sýkora - V. Beránek 1:2 (-9, 7, -9)

M. Bartko - B. Malický 2:0 (8, 3)

P. Lattner - P. Janura 2:1 (-9, 6, 9)

M. Beluský - M. Tříska 2:0 (9, 9)

M. Kukolíková - P. Gutheis 2:0 (10, 10)

T. Tříska - M. Stropek 2:0 (4, 7)

Čtvrtfinále

Od čtvrtfinále se již hrálo na tři vítězné a jednalo se asi o největší bitvy ve vyřazovacích bojích. V prvním duelu byl favoritem Luboš Fessl, a proti Lašákovi také velice rychle první sadu získal. Mladý reprezentant Rožmitálu se ovšem nehodlal vzdát bez boje, když se mu podařilo srovnat skóre. Třetí a čtvrtý set ale patřil zkušenějšímu a hornoplánský stolní tenista mohl dál doufat v obhajobu titulu.

I ve druhém čtvrtfinále byl favoritem hráč z Horní Plané. Milan Bartko neměl mít s Václavem Beránkem výraznější starosti. Opak byl ale pravdou, a to i přesto, že favorit nakonec zvítězil v poměru 3:0. Všechny tři sety zvládl v koncovce nejtěsnějším poměrem. Favorit se na postup nadřel, a outsider padl se ctí a vztyčenou hlavou.

Duel dvou domácích borců, to bylo třetí čtvrtfinále mezi Miroslavem Beluským a Pavlem Lattnerem. První sadu pro sebe získal Lattner, který pak zvládl i koncovku druhého setu, což byl pro celý duel klíčový moment. Výhra 15:13 poslal Lattnera do vedení 2:0. Ve třetím setu již pak kontroloval výhru a postoupil do semifinále.

V posledním čtvrtfinále se šance na postup dávaly spíše mladému Třískovi, ale zkušená Marie Kukolíková, je pro každého nepříjemným soupeřem. Tadeáš Tříska dominoval v prvním setu a získal pro sebe i dramatickou druhou sadu. Poslední krok k postupu však nezvládl. Karta se pak zcela otočila a třemi získanými sety v řadě slavila postup do semifinále Marie Kukolíková.

L. Fessl - F. Lašák 3:1 (3, -9, 4, 3)

V. Beránek - M. Bartko 0:3 (-12, -9, -9)

M. Beluský - P. Lattner 0:3 (-7, -13, -7)

M. Kukolíková - T. Tříska 3:2 (-4, -10, 2, 6, 8)

Semifinále

Semifinálové zápasy byly zcela odlišné. Vyřazovací pavouk proti sobě postavil hornoplánský duo. V duelu kamarádů Luboše Fessla a Milana Bartka se rozhodovalo v dramatické pětisetové bitvě. Kvalita hry byla výborná, dá se říci, že to bylo předčasné finále. První dvě sady pro sebe získal Fessl, ale Bartko se nehodlal vzdát a oplácel stejnou mincí. V páté sadě měl přesnější ruku a možná i více fyzických sil obhájce prvenství. ¨

Druhé semifinále bylo zcela odlišné. Pavel Lattner od počátku diktoval tempo hry a své soupeřce nedal příliš šancí. Všechny tři sety pro sebe získal poměrně jednoznačným způsobem a mohl se tak po čase opět radovat z finálové účasti.

L. Fessl - M. Bartko 3:2 (5, 7, -9, -7, 6)

P. Lattner - M. Kukolíková 3:0 (5, 3, 5)

O 3. místo a finále

Duel zklamaných se hrál na dva vítězné. Marie Kukolíková s Milanem Bartkem nabídli divákům sady tři. Tu první pro sebe získal Bartko, ale jediná žena na turnaji bojovala, zvládla koncovku druhé sady, a tak se muselo rozhodnout až v té třetí. V ní měl pevnější nervy hornoplánský Milan Bartko, zvítězil těsně o dva míčky a mohl se tak radovat z konečné třetí příčky.

Ve finále byl favoritem obhájce celkového prvenství Luboš Fessl. Vývoj v první a druhé sadě také poměrně s přehledem kontroloval. Sety pro sebe získal a vedl tedy 2:0. V té třetí se jeho soupeř vzepjal, bojovalo se o každý míček, diváci si přáli prodloužení finálové bitvy, ale dramatickou koncovku třetí sady pro sebe získal v poměru 14:12 favorit. Luboš Fessl tak dokázal obhájit triumf na tradičním turnaji v Rožmitálu na Šumavě.

O 3. místo: M. Kukolíková - M. Bartko 1:2 (-8, 10, -9)

Finále: L. Fessl - P. Lattner 3:0 (8, 6, 12)

Libor Granec