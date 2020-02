Miloslav Melichar, mezi házenkáři známý pod přezdívkou „Mimák“, bude mít sedmý den tohoto měsíce osmdesátiny, Luboš Svoboda řečený „Srneček“ dovrší sedmou desítku 13. února a Karel Šulc, někdy jen „Karlos“, rovněž 70, a to 21. února.

Míla Melichar, všestranný sportovec, poctivý a pracovitý ve všech činnostech, patřil do širšího kádru mužstva, které v roce 1961 získalo titul přeborníka Československa, tehdy ještě v tzv. české házené. Po přechodu na mezinárodní házenou, handball, vybojoval s týmem o deset let později účast na turnaji v Náchodě o postup do naší nejvyšší soutěže. Tehdy to nevyšlo. V posledních letech se obětavě staral o svoji nemocnou manželku. Po vlastních zdravotních problémech využívají oba péče personálu v domově seniorů.

Luboš Svoboda vynikal rychlostí a vytrvalostí. Mimo házenou byl i výborným fotbalistou. Vášnivý nimrod, proto ta přezdívka.

Karel Šulc prošel v házené snad vším, co je možné. Hráč, trenér, rozhodčí, funkcionář. Jeho dva starší bratři Rudolf a Jan získali házenkářské republikové tituly v Plzni. Karel zůstal věrný Třeboni Patřil do party, která v roce 1980 postoupila v Sokolově do první národní ligy. Ostrá spojka, perfektní obrana. Trénoval dívčí kolektiv, ve kterém měl i své dvě dcery.

Největší popularitu v „házenkářském rybníku“ získal jako rozhodčí. Spolu se svým mladším bratrem Petrem to dotáhli až do nejvyšší republikové soutěže. Později byl delegátem u stolku. Veškeré nabyté zkušenosti zúročuje už léta ve funkci nejvyššího krajského házenkářského bosse jako předseda exekutivy Jihočeského svazu házené.

Kluci, díky za všechno, co jste pro třeboňskou házenou udělali. Vaše jména budou skloňována i na prvním třeboňském házenkářském plesu 14.února. Když nebudete moci osobně, zapějeme i tak vaše oblíbené písničky. Mějte se fajn.

Josef „Áža“ Neužil