V děvčatech byla Nikola Musilová (NV) druhá na 60 m časem 7,81, čímž vyrovnala svůj nejlepší čas roku v kraji. Ve stejné disciplíně žáků byl Ondřej Kroupa pátý, když v rozběhu zaznamenal 7,69, a Vojtěch Maloň (oba Sok, v rozběhu os. rekord 7,74) byl druhý ve finále B společně s Janem Čokou (Čéč) za 7,79. Na 300 m byla Musilová třetí za 19,30.

Z dalších výkonů: kladivo 11. Matěj Tomášek (14, Čéč) 23,03, mimo soutěž Jiří Dohnal (ČD) 25,93 - os. rek., letos druhý v kraji, 6. Kristýna Novotná (14, NV) 27,30 - os. rek., druhá, 60 m B-finále 1. Linda Marušová 8,00, 14. Eliška Kodadová (obě VS) 8,40, 16. Markéta Vaňková (NV) 8,42 - os. rek., výška 4. Tereza Čápová (14, VS) 155 - os. rek., 6. Vojtěch Stříbrný (14) 153, 9. Adam Fišer (13, oba Sok) 153, oštěp 4. Rada 40,29, 800 m 7. Martin Oborný (Čéč) 2:31,30 - os. rek., 100 přek. 7. Marušová 15,47, 8. Lucie Chmátalová (14, VS) 15,74, 12. Mikuláš Petr (Sok) 16,95 - os. rek., 300 přek. 15. Tereza Hurtová (VS) 47,15 - SB, 1500 přek. mimo soutěž Magdalena Frydrychová (Sok) 5:54,87 - třetí v kraji, 150 m 7. Jan Čoka 18,30, 8. Stříbrný 19,41 - os. rek., 9. Jakub Florek (Sok) 19,49, 7. Marušová 19,58, 3000 m 4. Vojtěch Kopecký (14) 11:00,37 - os. rek., třetí žák v kraji, 6. Vojtěch Petr (13, oba Sok) 12:41,96 - os. rek., nejl. mladší žák kraje, 200 přek. 10. Petr 31,51, 12. Oborný 33,12 - os. rek., 4. Chmátalová 31,10, 11. Čápová 34,42 - os. rek., koule 6. Jakub Janda (Sok) 11,26 - os. rek., 9. Tomášek 9,32 - os. rek., družstva chlapci 6. Sokol ČB 73,5, 10. Čéčova 13,5, děvčata 8. Nová Včelnice 34, 9. VS 33.

V mistrovství Čech dorostu na Slavii vybojovala jediné vítězství pro jižní Čechy Lurdes Gloria Manuel, a to suverénně - 400 m vyhrála za 55,50 s náskokem 3,66 sekundy. Na 200 m byla druhá za 25,11. Dvakrát druhý byl Petr Svoboda (dálka 656, 110 přek. 14,25), navíc čtvrtý v tyči 401. Druhá byla také koulařka Žaneta Pivcová 13,25 a osobním rekordem v disku 33,57 byla čtvrtá. Letos je nejlepší v kraji. Výkon roku v kladivu dorostenců předvedl na 5. místě Jakub Smetana se 41,99.

Z dalších výkonů: 100 m 9. julie Kovářová 12,83, 200 m 10. Kateřina Marušová 26,76, 400 m 7. Jan Kinšt 54,89, 800 m 6. Michaela Rozmušová 2:30,21, 1500 m 9. Klára Hubenková 5:47,80 - os. rek., 3000 m 5. Magdalena Zajícová 12:34,78, 100 přek. 9. Kovářová 14,98, 12. Melanie Turková 15,37 - os. rek., druhá v kraji, 13. Marušová 15,57 - os. rek., třetí, 300 přek. 12. Dominik Novotný 41,55, 6. Anna Borová 47,27, 4x100 m 3. VS 50,76, výška 4. Tomáš Jelínek 183, 10. Jan Sobotka 174, tyč 3. Sofie Flašková 280 - os. rek., třetí v kraji,dálka 6. Novotný 603, trojskok 7. Novotný 12,11 - os. rek., druhý v kraji, 8. Jelínek 12,00, 7. Kovářová 10,20 - os. rek., oštěp 3. Kinšt 45,26 - os. rek., třetí v kraji. Družstva - chlapci: 8. VS 62, děvčata: 6. VS 83.

Eliška vykraulovala české stříbro, Matoušek bronz



Na mistrovství ČR juniorů v plavání v Podolí dobyla Eliška Vokatá (Fezko) stříbrnou medaili v závodě mladších děvčat na 200 m volný způsob časem 2:07,97, třetím nejlepším v absolutní historické jihočeské tabulce žen po 2:07,25 Butalové 2014 a 2:07,84 Kinterové 2019!

Už v dopoledních rozplavbách padaly absolutní nejlepší letošní jihočeské časy. Na 50 znak jej vytvořil Jan Brůna (PlČB) se 29,31 a je desátý v historii mužů kraje, když z desítky vytlačil mj. Mokráčka, Mosera, Svobodu… Ve finále mladší kategorie byl osmý se 29,58. V závodě dívek na stejné trati byla Simona Marešová (JH) čtvrtá za 32,40 a ve finále pátá za 32,11.

Nejlepších 100 prsa "zajel" v rozplavbě Jakub Šolc z Písku, ale se 1:14,31 byl patnáctý a do finále nepostoupil. Dokázala to ale Johana Švandová z Písku, sedmá časem 1:20,15, a v odpoledním finále starších juniorek byla pátá v nejlepším výkonu roku 1:18,00. Na 200 motýlek čaroval Jan Zástava z Písku, časem 2:11,84 si o tři sekundy zlepšil osobní rekord z předloňska, byl šestý a ve finále si místo zopakoval a časem 2:11,21 historické tabulce mužů kraje je sedmý. Na 7. místě ve finále této disciplíny v Podolí skončil Jiří Václavík z Fezka se 2:16,04 (v rozplavbě 2:16,37). Ve společném finále obou kategorií na 1500 m kraul byl třetí Marek Matoušek (PlČB) časem 16:49,83 - letos druhým mezi muži v kraji. V historické tabulce vytrvalců je desátý.

Z dalších výsledků: 200 kraul 23. Brůna 2:10,04, 100 prsa 11. Linda Čeňková (Tá) 1:21,16, 18. Sofie Nezvalová (PlČB) 1:22,35 - letos druhá, 200 motýlek 6. Aneta Kakosová (Tá) 2:43,32 - druhá, ve finále pak 6. za 2:43,95, 50 znak starší 9. Viola Válková (JH) 33,23 (čtyři setiny sekundy od postupu do finále), 400 kraul 9. Marek Matoušek 2:03,40 - druhý v kraji, 100 prsa starší 9. Gabriela Trnková (PlČB) 1:20,73 - třetí v kraji.