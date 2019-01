Českokrumlovsko – Jak se dařilo zástupcům Krumlovska v posledních odehraných kolech oblastních a okresních soutěží tabletenisových družstev.

JIHOČESKÁ DIVIZE



V nejvyšší oblastní soutěži za stoly došlo ve 12. kole na okresní derby.



V prestižním derby zápase se projevila přece jenom větší zkušenost Přídolských, kteří na svých stolech přehráli rivaly z Kaplice rozdílem pěti bodů.



Spojené první družstvo Velešína a Přídolí tak i nadále drží vedení v divizní tabulce, áčko Kaplice si ovšem vede také velice dobře a figuruje aktuálně na krásném pátém místě.



Výsledek Jč divize – 12. kolo: Velešín / Přídolí – Spartak Kaplice 10:5.



KRAJSKÝ PŘEBOR



Zápas třetího se čtvrtým, to byl duel rezervy českobudějovického Orla s béčkem Kaplice.



Souboj z popředí tabulky vyzněl lépe pro zástupce našeho okresu, jenž v krajské metropoli připsal přesvědčivou výhru o šest bodů.



Rezerva Velešína a Přídolí nedala šanci Borovanům a doma hladce vyhrála.



Kapličtí i Přídolští drží v průběžném pořadí krásné čtvrté respektive páté místo, a to s minimální ztrátou na medailové příčky.



Výsledky KP – 12. kolo: Orel Č. Budějovice B – Spartak Kaplice B 4:10, Velešín / Přídolí B – Borovany 10:5.



KRAJSKÁ SOUTĚŽ



Třebonínští tabletenisté pokračují ve výborných výkonech a výsledcích. Ve 12. kole v domácím prostředí jasně přehráli Byňov a upevnili si čtvrté místo. Od bronzu je aktuálně dělí jen horší celkové skóre.



Jasným šlágrem kola ovšem byl duel vedoucího béčka Pedagogu s druhou Křemží, jenž vyzněl lépe pro Budějovické. Hosté ve vyrovnaném zápase ztratili poslední dvě pětisetové dvouhry a nakonec padli nejtěsnějším možným rozdílem.



Výsledky KS – 12. kolo: Dolní Třebonín – Byňov 10:4, Pedagog Č. Budějovice B – Křemže / Holubov 10:8.



OKRESNÍ PŘEBOR



Ve dvanáctém kole okresního přeboru byla k vidění přímá bitva o druhou příčku.



V souboji béčka Křemže a Holubova s Loučovicemi vydřeli nejtěsnější výhru domácí, a to především díky větší vyrovnanosti kádru.



Na čele se ovšem nadále drží suverénní céčko Kaplice, které dosud neokusilo hořkost porážky a ztratilo jedinou remízou.



Naopak, na chvostu se stále krčí českokrumlovský KST, jenž pro změnu v sezoně čeká na první bodový zápis.



Výsledky OP – 12. kolo: Dolní Třebonín B – KST Český Krumlov 12:6, Křemže / Holubov B – Loučovice 10:8, Malonty – Velešín C 9:9, Kaplice C – Senior club Český Krumlov 12:6.



Jaroslav Opelka