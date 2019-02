Český Krumlov – Českokrumlovská městská sportovní hala na Chvalšinské silnici po celou první únorovou sobotu žila futsalem.

Fotbalový klub FK Slavoj Český Krumlov ve spolupráci s OFS již potřetí pořádal turnaj pro hráče nad 40 let – Veteran Cup. Letošního klání se zúčastnila osmička týmů ostřílených matadorů z Krumlovska a sousedních okresů.



Po atraktivních soubojích až na turnajový vrchol dokráčel tým kaplického Paroh teamu, který ve finále nejtěsnějším výsledkem 3:2 udolal budějovická Netáhla brankou Petra „Sunara“ Janury, jenž vsítil zlatou trefu dvě vteřiny před koncem a s jedenácti brankami se stal i nejlepším střelcem turnaje (zaznamenal 3x hattrick).



Na tým pořádajícího Slavoje zůstal tentokrát bronz. Slavojáci po až třetím místě ve skupině poté ve čtvrtfinále na desítky vyřadili obhájce z Netolic, v semifinále nestačili na Netáhla a v penaltovém rozstřelu o třetí místo poté předčili městského rivala v barvách celku SAK.



Nejlepším brankářem turnaje pořadatelé vyhodnotili Tomáše Galka, jenž hájil svatyni bronzového Slavoje Český Krumlov. Volba při ocenění nejlepšího hráče padla na Miroslava Račáka z týmu nakonec stříbrných českobudějovických Netáhel.



Zápasy v základních skupinách se hrály na 1x 12 minut, ve vyřazovací části pak na 1x 15 minut.



ZÁKLADNÍ ČÁST



Skupina A: 1. Netáhla Č. Budějovice 6 bodů (skóre 7:6, zápasy SAK 3:2, ČK 1:3, PT 3:1, věkový průměr 49,7), 2. SAK Č. Krumlov 6 bodů (skóre 6:4, ČK 2:1, PT 2:0, průměr 46,4), 3. Slavoj Č. Krumlov 4 body (6:5, PT 2:2, průměr 49,9), 4. Tatran Prachatice 1 bod (3:7, průměr 51,6).



Skupina B: 1. Paroh team Kaplice 7 bodů (8:3, Netolice 4:1, Dynamo ČB 0:0, Frymburk 4:2, průměr 44,8), 2. FC Netolice 6 bodů (8:5, Dynamo 3:0, Frymburk 4:1, průměr 45,8), 3. Dynamo Č. Budějovice 3 body (4:3, Frymburk 4:0, průměr 49,1), 4. Parníci Frymburk 0 bodů (3:12, průměr 44,3).



ČTVRTFINÁLE



Netáhla – Frymburk 5:0 (branky: Jodl 2, Račák 2, Klíma). Hráči favorizovaných Netáhel si v klidu dokráčeli pro povinnou výhru.



Slavoj ČK – Netolice 2:2, 3:2 na penalty (Salon, Ginzel, rozhod. penalta Haláček – Šácha, Varyš). Ve vyrovnaném zápase se ujal vedení netolický obhájce, domácí pak dvěma góly stav otočili. V závěru však Netoličtí našli zbytky sil a gólem minutu a půl před koncem si vynutili rozstřel, v němž ale více štěstí měli Krumlovští.



SAK ČK – Dynamo ČB 4:1 (Doubek 3, Brož – Štefíček). Asi největší překvapení turnaje přichystali hráči krumlovského týmu, kteří zejména díky hattricku Zbyňka Doubka nečekaně prošli do semifinále.



Prachatice – Paroh 0:1 (Lattner). Hráči na turnaji nejstaršího prachatického Tatranu dlouho vzdorovali i díky výbornému výkonu gólmana Chocholouše (65 let), ale k jejich smůle zapadla k tyči asi nejnepovedenější střela Pavla Lattnera při přesilovce Parohu – a mezi nejlepší čtyři šli Kapličtí.



O MEDAILE



1. semifinále: Slavoj ČK – Netáhla ČB 0:5 (Klíma, Jodl, Račák, Adam, Schneider). První tutovku zápasu slavojáci neproměnili a soupeř tvrdě trestal. Netáhla zaslouženě šla do finále.



2. semifinále: Paroh – SAK 5:0 (Janura 3, Sedlák, Kubalík). Hráči Parohu nedali „mladíkům“ ze SAKu žádnou šanci a s přehledem i díky excelentnímu střeleckému výkonu Janury v klidu postoupili do boje o zlato.



O 3. místo: Slavoj ČK – SAK ČK 5:3 na penalty (rozhodující penalta Salon). Hráči pořádajícího Slavoje v rozstřelu ani jednou nezaváhali a zaslouženě se radovali z turnajového bronzu.



Finále: Netáhla ČB – Paroh Kaplice 2:3 (Vančura, Jodl – Sedlák, J. Říha, Janura). Finále začalo výborným výkonem Parohu, který během osmi minut vedl o dva góly. Jenomže Netáhla nesložila zbraně, přišlo snížení a v power play necelou minutu před koncem i vyrovnání. Všichni v hale se již připravovali na penalty, když nejlepší kanonýr z poslední akce opakovanou dorážkou protlačil míč do sítě – a zlato mířilo do Kaplice.



Karel Vosika, Zdeněk Šváb mladší