Úvodní dva závody jihočeského seriálu se podle původního kalendáře měly jet v Netolicích a v Kramolíně u Nepomuka. Z důvodů opatření kvůli pandemii koronaviru však byly bez náhrady zrušeny. Letošní přebor tak bude čítat pouze pět závodů.

Nedělní klání na oblíbené trati v Klukách se uskuteční společně s VVL Cupem, což je přebor pražského střediska. Jeho součástí tudíž bude také třída 50 ccm. Jinak se bude standardně závodit v kategoriích 65 + 85 ccm, Hobby MX1, Hobby MX2, Veterán, MX1 a MX2.

Kromě kompletní jihočeské špičky se do závodu přihlásilo i několik předních jezdců mezinárodního mistrovství republiky z ostatních regionů a celá řada zahraničních jezdců. Především z Rakouska, kde se zatím motokrosové seriály nerozjely. „Chuť závodit je ze strany jezdců opravdu veliká, a tak se dá v Klukách očekávat mimořádně vysoká sportovní úroveň,“ slibuje vedoucí jihočeského motokrosového střediska Evžen Zadražil, jenž je zároveň ředitelem závodu.

Přestože stále platí vládní opatření COVID-19, jezdci ani diváci se nemusejí obávat, že by se na závod nedostali. „Depo bude uzavřené a diváci budou situováni v oddělených sektorech, které budou splňovat aktuální vládní nařízení. V těchto sektorech bude zajištěno jak občerstvení, tak i toalety,“ ujišťuje Zadražil.

Diváci se tak nemusejí obávat, že by je někdo do areálu závodiště nepustil. „Jen bych chtěl všechny zúčastněné požádat o dodržování pokynů pořadatelů,“ vzkazuje.

Tituly v hlavních třídách MX1 a MX2 budou obhajovat Rudolf Plch, resp. Pavel Beránek. Zajímavé budou i souboje mladých jezdců ve třídě 85 ccm, kde bude startovat i mnoho jezdců z mezinárodního mistrovství republiky juniorů, které se pojede o den dříve v Jiníně u Strakonic.

Nejpočetněji obsazená třída Veterán, tedy jezdců nad 40 let věku, také slibuje ostré boje zkušených závodníků. „Rovněž ve třídách hobby se může objevit hned několik rychlých jezdců, kteří budou mít ambice prosadit se do budoucna do rychlejších kategorií MX1 a MX2,“ upozorňuje Zadražil.

Volné tréninky odstartují v neděli v Klukách již v 7.30, v 10 hodin na ně naváží tréninky měřené. Start první série finálových jízd je plánován na 13. hodinu, druhá série bude začínat v 16.05.

Více informací k závodu najdete na www.motosportchynov.cz.