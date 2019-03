V barvách krumlovského klubu nastoupili Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou ve čtyřhře mužů a Janáček navíc hrál se Sabinou Milovou (Meteor Praha) i smíšenou čtyřhru.

Český smíšený pár skončil v hlavní soutěži hned v prvním zápase, když proti dánskému mixu Sondergaard a Ipsenová neměl šanci a padl hladce ve dvou setech (9:21, 12:21).

Zklamání z mixu si Krumlováci vynahradili ve čtyřhře mužů, kde po volném prvním kole Janáček se Švejdou nastoupili proti bulharské dvojici. Nepříjemné Bulhary porazili ve třech setech (12:21, 21:14, 21:14).

V boji o semifinále naopak nestačili na thajský pár Lee a Li-Wei ve dvou setech (11:21, 13:21) a brali body za pěkné 5. místo.

OČIMA TRENÉRA

„V konkurenci tři sta třiceti hráčů z více než čtyřiceti zemí, kteří v Portugalsku startovali, jde ve čtyřhře opět o velice dobrý výsledek,“ hodnotí trenér krumlovských hráčů Radek Votava a ještě doplňuje:

Turnaj byl velice dobře obsazený a Mirka s Tomášem čekala po prvním volném kole velice dobrá dvojice z Bulharska. Ta na posledních turnajích hrála moc dobře a ve světovém žebříčku jsou Bulhaři na čtyřiadevadesátém místě. Kluci jsou nyní jedenaosmdesátí. První set nesedl a vůbec se nedařilo dodržet taktiku. Od druhého setu to už bylo lepší a na soupeře to platilo. Hra byla najednou daleko jednodušší a Mirek s Tomášem převzali aktivitu. Od poloviny setu už nebylo co řešit, nálada stoupla a soupeřům odešla z raket jistota. Bulharský skalp je určitě cenný a klukům k němu blahopřeji!

Čtvrtfinále už bylo o něčem jiném. Soupeři z Tchaj-wanu jsou prostě lepší a na kurtu to bylo znát. Hrálo se o hodně rychleji a pestrost hry Asiatů na síti a ze střední vzdálenosti dělala klukům problémy. Ale ani tento výkon nebyl propadákem! Po roce společné práce je u Janáčka se Švejdou nastavena slušná výkonnost a je rozhodně kam se posouvat,“ ví první muž SKB Český Krumlov.

Radek Votava, Karel Vosika