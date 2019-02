Praha - První set se proměnil v jihočeskou smršť. Pak se ale karta obrátila a v dohrávce 10. kola dominoval tým ČZU Praha. Jihostroj jede v sobotu do Ústí, pak už ho čeká 21.2. domácí šlágr s Libercem.

Jihostroj České Budějovice v Lize mistrů | Foto: Deník/ Jan Škrle

První set se proměnil v jihočeskou smršť. Odstartoval ho skvělým a v extralize už vyhlášeným servisem kapitán Filip Habr – 0:3.

Jihostroj výborně bránil, ještě lépe útočil, jen drobné kosmetické úpravy skóre zabránily absolutní spokojenosti – 19:25.

Jenže právě polevení v závěru úvodního dějství se favoritovi zle vymstilo.

Druhý set sice začal pro hostující celek také dobře, jenže hodně brzy přišlo uspokojení, pocit, že se nic špatného nemlže přihodit, a karta se pomaličku začala obracet.

Až se obrátila docela.

Koncovku druhého setu zvládli domácí v pohodě, mistrovského protivníka vůbec nepustili do dramatického závěru. Set nezachránili ani příchozí Zapletal a Fila – 25:18.

Za hodinu se za stavu 1:1 začínalo prakticky od začátku.

Do sestavy se vrátil na post univerzála Michal Kriško, na nahrávku znovu naskočil kapitán Habr. Jenže Pražené se rozjeli, opírali se do servisu, dostali se do euforie a šplhali bod po bodu k zisku dalších setu (8:3 a 12:6). Jihočechům se naopak přestalo dařit na podání, kupily se chyby na přihrávce (16:9). Výkon českobudějovického celku upadal do podprůměru, trenér se pokusil vyslat do zápasu Plevu, jenže jeho svěřenci se do tempa nedostali – 25:14.

Čtvrtý set vyhráli hosté o tři body (22:25) a rozhodoval tie break.

V něm: 12:9 a po dvou hodinách 16:14 pro ČZU.

Na odpočinek mají volejbalisté Jihostroje jenom den, už v sobotu se Svobodův tým představí v Ústí nad Labem.

Nejbližším domácím zápasem je extraligový šlágr s Libercem (21.2. od 18.00).

ČZU Praha – Jihostroj ČB 3:2

(-19, 18, 14, -22, 14)

Rozhodčí Kvarda, Večeřa.

Čas: 117 minut. Diváků: 432.

Jihostroj ČB: Habr, Kriško, Mach, Sobotka, Kuliha, Michálek – libero Habr (Zapletal, Fila, Pleva). Trenér Svoboda.

Dohrávka: Ostrava – Brno 3:1.