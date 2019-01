V singlu byli Fuciman zlatý a Tancer stříbrný

České Budějovice – Na otevřeném badmintonovém oblastním turnaji jednotlivců Grand Prix C kategorie staršího žactva do 15 let startovalo v budějovické sokolovně 45 mladých hráčů.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Kacerovský

Ze zástupců Krumlovska si nejlépe vedli hráči SKB Český Krumlov Patrik Fuciman a Robin Tancer a také Josef Fošum ze Sokola Křemže.



Dobrou konkurenci vytvořili další hráči z jiných míst republiky, a to například z Prahy, Chlumčan či z Moravy. Hráči z okresu se umisťovali na předních postech zejména mezi chlapci, kteří ovládli dvouhru. V soutěžích dívek dominovaly hráčky z jiných krajů.



ZRCADLO VÝSLEDKŮ



Umístění hráčů SKB Č. Krumlov a Sokola Křemže na otevřeném turnaji U15:



Dvouhra – chlapci: 1. Patrik Fuciman, 2. Robin Tancer, 3. Kristián Kuzdas (všichni SKB ČK), 5. Josef Fošum (Křemže), 9. Jakub Šober, Jan Sixl (Křemže), 13. Petr Jurný, Marek Pavliš (Křemže), 17. Damián Tesař, Jan Nepivoda, 25. Tomáš Michálek, Dennis Pražák, Petr Martinovský (všichni SKB ČK), dívky: 5. Eliška Mikešová, 13. Klára Pavlišová, Alice Hálová (obě Křemže), 17. Jolana Hulcová, 25. Kristýna Kozáková, Barbora Nepivodová (SKB ČK).



Čtyřhra – chlapci: 2. Fošum / Bouberle (Křemže / Vodňany), 3. Kuzdas / Fuciman, 5. Nepivoda / Martinovský, Šober / Pražák, 9. Tesař / Michálek, Sixl / Pavliš, dívky: 5. J. Hulcová / Nepivodová, Mikešová / Kozáková, Hálová / Pavlišová.



Smíšená čtyřhra: 2. Fuciman / Jiráková (SKB ČK / Hořovice), 3. Fošum / Hálová, 5. Kuzdas / Kočová (SKB ČK / Tábor), 9. Šober / J. Hulcová, Tesař / Novotná (SKB ČK / Tábor), Pavliš / Pavlišová, Nepivoda / Nepivodová, Martinovský / Kozáková, 17. Jurný / Mikešová, Pražák / N. Kortusová (SKB ČK / Sokol ČB). Radek Votava

