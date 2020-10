Původní dubnový termín odložila pandémie. Ohrozila i druhý, ale jak připomíná tradiční ředitelka a duše závodu Růžena Smolíková, „ostrá“ krizová opatření začnou platit až od pondělka, takže vytrvalci svůj závod „stihnou“!

Start na stadionu TJ Hluboká bude v 9.30, přihlásit se bude možné ještě na místě do 9 hodin. Trať vede po asfaltových cyklostezkách a silnicích III. třídy. Ze stadionu míří po cyklostezce do Bavorovic, podél silnice směrem na Hlubokou, po jejím podběhnutí kolem SOŠ a Vondrova do Munic, přes Zahájí do Zlivi a odtud po původní trase přes Munice zpět na hlubocký stadion. Závod je také krajským přeborem v silničním běhu a součástí jihočeského běžeckého poháru.

Program tradičně doplňuje „Malá Hluboká“, závody žactva na 1200 m po asfaltové cestě a po stadionu. Start bude v 9.40, přihlášky na místě do 9.15.

Už osmým rokem se hlavní závod poběží na nové trati. Historické pořadí nejlepších na ní je následující:

Loni vyhrál Jan Kreisinger (35) časem 1:29:42 před Františkem Linduškou (25, Čt. Dvory), který se stal přeborníkem kraje výkonem 1:30:46, a Jiřím Csirikem (27, Písek) se 1:31:33, mezi ženami zvítězila Kateřina Zemanová (25) za 1:52:52.