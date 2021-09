Druhý ročník je to ale z pohledu týmu spíše v uvozovkách. Loni klub z Branišovské ulice první ligu jen lehce ochutnal. Po čtyřech kolech (Pedagog vyhrál tři zápasy) totiž byla soutěž kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena a českobudějovický tým ji uzavřel na čele neúplné tabulky.

Lídrem týmu by měl být opět trojnásobný mistr republiky ve dvouhře Radek Košťál, jemuž by měl zdatně sekundovat Martin Hanák, který přišel z Nového Jičína. Dalšími dvěma členy kádru zůstávají kluboví odchovanci bratři Pavel a Filip Kortusové.

Na úvod sezony přijede v sobotu mimořádně silné béčko Havlíčkova Brodu i se strakonickým odchovancem Jakubem Slapničkou, které si dalo za jednoznačný cíl postup do extraligy.

„Zrovna s Havlíčkovým Brodem je to extrémně těžký začátek. Uvidíme, jak covid změní rozložení sil. Soupeř má mladé hráče, kteří určitě budou ve výhodě, protože se do hry vrátili rychleji díky juniorským turnajům. Podle soupisek to vypadá, že letos bude první liga velmi silná. Jsem zvědavý, kdo bude opravdu nastupovat a jak se komu bude dařit,“ nechal se před startem sezony slyšet bývalý úspěšný reprezentant Radek Košťál.

Podle něj je otázka, co s výkonností jednotlivých hráčů udělá roční pauza, kdy se nehrálo. „Sportovní výsledky se po covidu mnohdy hodně změnily. Hodně sleduji tenis, kde třeba neznámí teenageři často poráží žebříčkově lépe postavené hráče. Děje se víc překvapení, a tak uvidíme, kdo na tom jak bude i v našem sportu,“ sám je zvědavý, jak bude letošní sezona vypadat.

Kromě první ligy mužů startují o víkendu i další ligové soutěže s bohatým zastoupením ostatních jihočeských klubů.