Ještě před necelým měsícem čtyřicetiletý Jaroslav Dušek, jinak dřívější obávaný extraligový kanonýr, spřádal v rozhovoru pro Deník plány na následující období. Hovořil o tom, že postupu do I. ligy by se výhledově nebránil, ale že nejprve musí do kádru zapracovat mladé hráče z dorostu, který také trénoval, aby získali potřebné zkušenosti a výkonnost, a připravit se v klubu na to, aby se působení ve vyšší soutěži nestalo pouze epizodou.

Jenže idylická představa velmi brzy skončila a s ní i Dušek. Jablkem sváru se totiž stala žádost třeboňské Jiskry posunout se o soutěž výš v případě, že se do I. ligy nepřihlásí všech tucet stávajících účastníků. Ovšem za zády trenéra, který s tím nesouhlasil a bral to jako zradu. Paradox tkví v tom, že svaz nakonec nikoho stejně neoslovil, protože všechny prvoligové kluby podaly přihlášku i pro příští ročník…

„Třeboňský oddíl nás sám požádal o to, zda by mohl být zařazen do I. ligy, ale vzhledem k tomu, že se všichni ti, kteří na to měli nárok, přihlásili, žádné volné místo pro nadcházející sezonu není. Dalo se o tom uvažovat jen v případě, že by se do prvoligové soutěže mužů někdo nepřihlásil,“ potvrdila Alžběta Stanovská, která má na Českém svazu házené na starosti komunikaci s médii.

Na hráčské schůzce, kde se mělo mimochodem hlasovat i o tom, kdo bude v příštím ročníku třeboňské házenkáře trénovat, se samozřejmě řešila i případná účast v I. lize. Atmosféra zhoustla a Jaroslav Dušek jednání opustil ještě dříve, než došlo na nějaké hlasování. A spolu s ním třeba i nejlepší střelec týmu Zdeněk Kubík.

„Každý hráč i trenér si nějak svůj konec představuje a upřímně trochu závidím těm, kterým to podle představ vyjde. Minulý týden jsem byl oficiálně „donucen“ odejít z funkce hrajícího trenéra mužů. Důvody zde popisovat nechci, bylo by to na úrovni bulváru a nemá to, myslím, význam. Nemyslím si, že za ty čtyři roky, kdy jsem v Třeboni znovu hrál a trénoval, bychom měli špatné výsledky. Někteří však měli pocit, že necpat se do první ligy není správné. A to je vlastně ten důvod,“ podotýká Jaroslav Dušek.

V souvislosti s tím jsme kontaktovali předsedu házenkářského oddílu Jiskry Stanislava Korandu, který příliš sdílný nebyl. „Nevím, na základě čeho trenér Dušek skončil. Pokud mám informace, tak to vzešlo z hráčských schůzí. Já na ně ale pozvaný nebyl,“ tvrdí šéf oddílu.

Jaroslav Dušek zmiňuje, že u něho byl vždy na prvním místě tým a dbal na to, aby měl v kádru co nejvíce Třeboňáků. A znovu zdůrazňuje důvody, proč nesouhlasil s účastí v I. lize. „Chtěl jsem ještě nějakou dobu s mladými hráči působit v druhé lize, aby se takříkajíc vyhráli, získali zkušenosti a tu vyšší soutěž si vybojovali sami. Ne, aby si ji jen mohli zkusit, když ji my staří vybojujeme a oni pro to nemusí udělat vůbec nic. Rozhodně si nemyslím, že je nějaká ostuda hrát špičku druhé ligy,“ obhajuje Jaroslav Dušek své kroky.

Svoji vizi se snažil naplňovat od počátku svého působení v Jiskře. „A domnívám se, že se to dařilo. Důkazem byl návrat diváků do hlediště i ohlasy okolí. V Třeboni je však malá členská základna, a tak stačí domluva pár lidí k tomu, aby se plány změnily,“ mrzí bývalého kouče.

Jedním dechem však dodává, že s hořkostí své účinkování na lavičce mužstva z lázeňského města vzpomínat nebude. „Když kolem sebe vidím, kteří lidé mne podpořili a stojí za mnou, a je jich opravdu hodně, nestydím se za žádné rozhodnutí, ani věci, co jsem pro třeboňskou házenou v uplynulých čtyřech letech učinil. Vždy můžete něco udělat lépe, ale i tak bych nic neměnil. Třeboň nakonec bude hrát i v příštím roce druhou ligu a bude moci dokázat, že na postup do vyšší soutěže má i bez nás starších hráčů. Já se po třiatřiceti letech hraní a pětadvaceti trénování budu věnovat sportu pouze rekreačně a házenou se budu snažit podporovat v rámci svého učitelského povolání. Třeboňské házené přeji jen to nejlepší, stále jsou tam lidé, které mám rád. A na tom nemůže ani těch pár jedinců, kterým byla druhá liga málo, nic změnit,“ konstatoval Jaroslav Dušek.

Kdo tedy v nadcházející sezoně nakonec třeboňské házenkáře ve druhé lize povede? Hodně nahlas se hovořilo se o návratu Václava Marka, který by u mužů působil v realizačním týmu společně s bývalými oporami Jiskry Tomášem Souchou a Robertem Šerým. Jenže předseda klubu oznámil úplně jiné jméno. „Hrajícím trenérem mužů bude Lukáš Baierling, který má planou licenci B a v současnosti studuje licenci A,“ uvedl Stanislav Koranda. A dodal, že v soutěžích v nadcházejícího ročníku nebude figurovat družstvo starších dorostenců, jehož většina hráčů přechází do kádru mužů.

Třeboňská Jiskra má během své dlouhé historie za sebou řadu úspěchů, ale zažila i různé eskapády, a to především v posledních zhruba deseti letech, kdy pozvolna opouštěla nejvyšší soutěž. I příběh trenéra Duška do toho zapadá…