Jinín – Jihočeský motokrosař Martin Finěk (23 let) to myslí s útokem na špičku českého motokrosu smrtelně vážně. Potvrdil to i v neděli v Jiníně, kde obsadil v závodě třídy MX2 celkové čtvrté místo a jenom kousíček mu chyběl ke stupňům vítězů.

Martin Finěk | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zaskvěl se především v první finálové jízdě, ve které projel cílem na třetí příčce. „Měl jsem slušný start. Začínal jsem třetí, ale brzy se přede mě dostali Francouz Jaulin a Vašek Kovář. Nějaký čas jsem jezdil pátý s tím, že zezadu na mě tlačil Martin Krč," vrací se k průběhu závodu.



Krčovu tlaku však dokázal odolat po celou jízdu a díky výpadku svých soupeřů se posunul výš. „Přede mnou spadl Vašek Kovář a porucha vyřadila Maďara Bence Szvobodu, takže jsem si třetí místo ohlídal. V takovém vedru to beru jako vynikající výsledek," připomíná nedělní skutečně tropický den.



Na stupně vítězů v jízdě seniorského MR se prosadil potřetí v kariéře. „Jsem za to rád. Vedro bylo obrovské. Snažil jsem se pravidelně dýchat, abych vydržel. To se povedlo," konstatoval.



Ve druhé jízdě už to bylo z Fiňkovy strany o malinko horší. „Začínal jsem zase třetí, ale pomalu jsem se propadal. Nejelo se mi špatně, ale od nějaké dvacáté minuty mi začaly v horku docházet síly a špatně se mi dýchalo. Nakonec jsem byl rád za šesté místo," přiznává. „Měl jsem toho opravdu dost," dodá.



V celkovém hodnocení závodu mu to vyneslo čtvrtou příčku. „Byla to škoda. Měli jsme tři stejný počet bodů. Na bednu mi chyběl jediný bodík. Ale s první jízdou jsem spokojený. Na domácí půdě jsem ostudu neudělal. Musím ještě asi přidat v tréninku, abych i v takovém počasí vydržel až do konce jízdy jet naplno," uvědomuje si.



V průběžné klasifikaci šampionátu je Finěk pátý, v pátek ho čeká v rámci přípravy krajský přebor v Nihošovicích.