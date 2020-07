Kovář si trať v Jiníně, kterou ale jinak samozřejmě velmi dobře zná, přijel osahat už týden předtím při závodě krajského přeboru. „Jinín znám prakticky nazpaměť, ale chtěl jsem se zase trochu naladit na ten zdejší povrch a malinko si to tady zase osahat. Byl jsem rád, že jsem přeborový závod mohl absolvovat,“ přikyvuje.

Na generálku před mistrovským závodem přijelo více kvalitních jezdců, takže přebor měl velmi dobrou úroveň. Kovář první jízdu vyhrál, druhá byla kvůli trvalému dešti zrušena. „Když přestalo pršet, tak jsem si pak šel ještě sám zajezdit. Krajský přebor se zrušil, ale pokud by takové počasí bylo na mistrovství republiky, tak by se asi jelo. Říkal jsem si, že kdo je připraven, není ohrožen,“ usměje se.

V neděli při šampionátu dokázal v dopolední kvalifikaci porazit i jinak zcela suverénního Němce Maxe Nagla. „V kvalifikaci jsem byl rychlejší už v Dalečíně. Zajet jedno kolo na čas je ale něco jiného než potom závod. V něm jezdí Max stabilně o vteřinu až dvě rychlejší časy na kolo než my ostatní. A to se ještě jenom veze. Kdyby potřeboval, tak pojede rychleji o čtyři vteřiny. Max je prostě klasa. Úplně jiná třída než my,“ s respektem hovoří o někdejším vicemistru světa a současném vládci našeho šampionátu třídy MX1.

Kováře dlouho trápily starty, což je v motokrosu naprosto klíčová záležitost. To už by ale mohlo být minulostí. „Naposledy v Kaplici jsem bral ve druhé jízdě asi po sedmi letech holeshot a od té doby se mi starty docela dařily. Z toho mám radost a uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. Snad už mě dobré starty neopustí,“ přeje si.

V Jiníně si jako vítěz kvalifikace mohl vybírat místo na startovním roštu a stoupl si vždy úplně doleva. „Když jsem na úplně první brance zleva, tak mám za prvé nejkratší cestu do první zatáčky, za druhé mám vlevo možná ještě metr místa, který vpravo samozřejmě není, protože tam je další jezdec. První dvě zatáčky jsou navíc doleva, takže jsem pořád na vnitřku. Další jezdci najedou po startu třeba i o třicet metrů více než já,“ popisuje svou startovací strategii pro Jinín.

Do první jízdy mu vyšla, začínal třetí. „To bylo dobré,“ připouští. Poté mu pomohl pád Rakušana Neurautera, který jel před ním. „Trošku jsem se toho zalekl, protože se to stalo v hlubokých kolejích a nebyl jsem si jistý, jestli se mi z té koleje podaří dobře vyjet. Bál jsem se, abych tam také nezůstal viset. Ale naštěstí jsem vyjel,“ popisuje kritický moment.

Kovář jezdil dlouho druhý za suverénním Němcem Naglem. Měl značný náskok před třetím Rakušanem Raucheneckerem. Ten ale v závěru výrazně zrychlil a odsunul pilota týmu HT Group Racing na třetí pozici. „Letos jsem ho ještě neporazil. Raucheneckera dlouho brzdil Filip Neugebauer. Jakmile se dostal před něj, tak jsem zkusil pár rychlých kol, ale viděl jsem, že se pořád přibližuje. Ztrácel jsem na něj tak vteřinu na kolo. Nedal jsem mu to úplně zadarmo, ale žádný vyhrocený souboj to nebyl. Jeho předjetí proběhlo v klidu. Věděl jsem, že je rychlejší. Je to hodně rychlý jezdec a umí být také hodně agresivní. Jezdil v mistrovství světa. Spokojil jsem se raději s jistotou třetího místa,“ přiznává.

Do druhé jízdy už Kovářovi start tolik nevyšel a dopředu se posouval ze šestého místa. „Start ideální nebyl,“ přikývne. Ze čtvrtého místa poté naháněl dvojici Rauchenecker – Krč, která jezdila před ním. „Od půlky jízdy jsem chytil dobré tempo a začal kluky stahovat. Ale dojet se mi je nepodařilo a nakonec jsem byl rád, že jsem uhájil čtvrté místo před Lukasem Neurauterem, který jel velmi dobře,“ zhodnotil druhou jízdu.

Celkově skončil třetí a stejná příčka mu patří i v průběžné klasifikaci mistrovství republiky. „Se třetím místem jsem spokojený. Porazil jsem kluky, se kterými jsem loni prohrával. To je pro mě pozitivní. A získal jsem důležité body do šampionátu,“ zhodnotil závod v Jiníně.