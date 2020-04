V 29. ročníku ankety byla oceněna desítka jednotlivců, vyhlášen byl nejlepší kolektiv, talentovaní mládežníci, trenéři, funkcionáři a došlo i na zvláštní kategorie.

V kategorii výsledkově nejúspěšnějších dospělých sportovců z Českokrumlovska je elitní desítka vyhlášena bez určení pořadí. V přehledu jednotlivců představujeme oceněné sportovce v abecedním pořadí.

Sportovec Českokrumlovska 2019

Václav Novák (Slavoj Český Krumlov), fotbal

Jediným zástupcem kolektivních sportů mezi elitní desítkou je fotbalista Václav Novák (ročník 1991). Českokrumlovský Slavoj si bez něho lze v poslední době jen stěží představit. Tento záložník patří k tahounům mužstva, které zakončilo mistrovský ročník 2018/2019 na pátém místě krajského přeboru, k němuž jej Václav Novák dovedl v roli kapitána.

V tom následujícím, jenž byl 8. dubna v souvislosti s pandemií koronaviru předčasně ukončen, si krumlovské mužstvo vedlo ještě lépe a patřilo mu druhé místo. A kdo ví, zda by se v případě, že by nezasáhla vyšší moc a sezona mohla být dohrána, neradoval se svými spoluhráči z návratu do divize…