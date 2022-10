Do Pačejova se vrátil přesně po roce. „Loni jsem shodou okolností absolvoval Pačejov jako spolujezdec svého navigátora Jirky Jevického, což bylo pro všechny velké překvapení. Tím pádem jsem alespoň před startem letošního ročníku již v pozici jezdce věděl, do čeho jdu,“ usměje se.

Rallye Pačejov považuje za nesmírně těžký závod. „Troufám si říct, že je možná dokonce těžší než Krumlov,“ míní. „Po absolvování seznamovacích jízd jsem si stanovil jediný cíl, kterým bylo hlavně soutěž dokončit a získat další zkušenosti. Počasí moc nepřálo, na vodě jsem soutěž ještě nejel, takže nebyl prostor hrát si na hrdinu,“ zdůrazní.

Také proto bral konečné šesté místo ve své třídě, i když ve skrytu duše pomýšlel na lepší umístění. „Pohled na výsledkovou listinu po jednotlivých rychlostních zkouškách většinou nebyl příjemný, ale vypovídal o realitě,“ přikývne. „Když pominu techniku, která je taková, jakou si sám dokáži připravit, a o moc lepší už to asi nebude, tak dalším faktem je, že nemám potřebné zkušenosti. Jednoduše by to chtělo více jezdit,“ má zcela jasno.

Další závody čekají českobudějovického pilota až v další sezoně. „Letos už žádný další start nepřidám, uvidíme co bude v příštím roce. Chuť a vůle je, jako vždy jde ale hlavně o finance… Děkuji rodině, kamarádům a partnerům, kteří mě v závodění podporují,“ vzkazuje.