Ukrajinec v dresu volejbalového Jihostroje České Budějovice vzpomíná na Vánoce, které prožíval jako kluk.

Ukrajinský volejbalista Valerij Todua měří 208 centimetrů. | Foto: Deník/ Jan Škrle

"Jezdili jsme k babičce, ta připravovala kuťu," připomíná tradiční vánoční ukrajinský pokrm. "Dávala se tam rýže, rozinky, jako malému mi to moc nechutnalo, to ale žádným dětem, jako větší už vím víc, jak co chutná," říká 208 centimetrů vysoký blokař. "Maminka už kuťu tolik nedělala. A taky máte trochu jiný salát," dodal sympatický Ukrajinec, který přeje fanouškům klidné Vánoce. "U nás se dárky dávají až později, ne čtyřiadvacátého prosince, ale na Silvestra." A jaký dárek Valeriji Toduovi utkvěl v paměti z dob dětství: "Já tehdy dostal takového malého robota, nevím proč, ale pamatuju si ho dodnes." Toduovi tradčině dodržovali rodinné zvyky. "Sešli jsme se všichni u jednoho stolu, povídali jsme se si, to byly vždy naše Vánoce," vypráví nejvyšší muž nejlepšího českého volejbalového týmu.