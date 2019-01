Ve dvouhře juniorek na stupních Kortusová a Šmikmátorová

České Budějovice – Souběžně s třináctkami (mladší žactvo) se v českobudějovické sokolovně hrál i krajský badmintonový turnaj jednotlivců Grand Prix C pro kategorii starších juniorů do 19 let.

Na startu klání U19 byli také hráči z jiných krajů, kteří v oblastní konkurenci celkově zvýšili úroveň. Jihočeši ovšem byli důstojnými soupeři a vybojovali hned několik umístění na stupních vítězů.



Nejlepším výsledkem bylo zlato krumlovského Adama Ječmínka, jenž spolu se strakonickým Kalbáčem vyhrál čtyřhru. Stříbro získala Barbora Kortusová v prestižní dvouhře juniorek, kde bronz přidala Linda Šmikmátorová.



ZRCADLO VÝSLEDKŮ



Umístění hráčů z Českokrumlovska na turnaji Grand Prix C kategorie U19:



Dvouhra – junioři: 4. Adam Ječmínek, 5. Robin Tancer, Adam Marťán, 7. Patrik Fuciman (všichni SKB ČK), juniorky: 2. Barbora Kortusová, 3. Linda Šmikmátorová, 5. Viktorie Hulcová (všechny SKB ČK), 9. Lucie Koudelková (Křemže).



Čtyřhra – junioři: 1. Ječmínek / Kalbáč (SKB ČK / Strakonice), 2. Fuciman / Chumchal (SKB ČK / Olomouc), 3. A. Marťán / Tancer



juniorky: 1. Hulcová / Hálková (SKB ČK / Sokol ČB), 2. Šmikmátorová / B. Kortusová, 5. Koudelková / N. Kortusová (Křemže / Sokol ČB).



Smíšená čtyřhra: 3. Ječmínek / Šmikmátorová, 5. Tancer / Koudelková, A. Marťán / B. Kortusová, 9. Fuciman / V. Hulcová.



