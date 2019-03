Jihočeská divize: Téměř od začátku sezony spojený tým Velešína a Přídolí vedl tabulku nejvyšší oblastní soutěže. V posledním dvojzápase si náš tým nejprve hladce poradil s celkem Studené, ale pak na stolech Třeboně uhrál jen remízu – a propadl se na druhé místo. Síla Velešínských se nejvíce ukáže hned v následujícím zápase, kdy hostí hlavního konkurenta ve vysněném boji o postup do třetí ligy, celek Strakonic.



Kapličtí oba zápasy prohráli, přesto v premiérové sezoně drží krásné 6. místo.



Výsledky JčD – 17. kolo: Třeboň – Kaplice 10:8, Studená B – Velešín / Přídolí 6:10, 18. kolo: Studená B – Kaplice 10:7, Třeboň – Velešín / Přídolí 9:9.



Krajský přebor: Po dlouhých devíti zápasech bez prohry došlo i na béčko Velešína a Přídolí. Tým oba zápasy prohrál, přesto to na jeho celkové spokojenosti s touto sezonou patrně už nemůže nic změnit.



Béčko Kaplice v Nové Vsi u Č. Budějovic uhrálo remízu, ale chuť si spravilo v Černém Dubu a v neúplné tabulce drží čtvrté místo. Velešínští jsou se ztrátou pátí.



Výsledky KP – 17. kolo: Nová Ves – Kaplice B 9:9, K. Řečice – Velešín / Přídolí B 10:5, 18. kolo: Černý Dub – Kaplice B 3:10, Studená C – Velešín / Přídolí B 10:8.



Krajská soutěž: Třebonínští měli volný termín. Áčko Křemže a Holubova nejprve na svých stolech přehrálo budějovický Sokol, když domácí otočili ze stavu 4:8 až na 10:8. V následujícím kole Křemežští vrátili porážku Malovicím a dočasně se posunuli na první příčku.



Výsledky KS – 17. kolo: Křemže / Holubov – Sokol ČB B 10:8, 18. kolo: Křemže / Holubov – Malovice 10:7.



Okresní přebor: Tři kola před koncem OP se již může slavit v Kaplici. Céčko Spartaku si totiž se značným předstihem zajistilo postup do krajské soutěže. Na kaplickém týmu je vidět, jak v oddíle dovedou pracovat a vychovávat stále nové a nové hráče. Od divize přes krajské soutěže až po nejnižší stupeň v okrese, všude mají Kapličtí své zastoupení.



Na opačném pólu pořadí je krumlovský KST, který se po roční zkušené vrací zpět do okresní soutěže. Přece jen rozdíl mezi oběma úrovněmi byl nad síly nováčka.



Výsledky OP – 16. kolo: SC ČK – Křemže B 10:8, Kaplice C – Loučovice 10:8, KST ČK – Malonty 9:9, D. Třebonín B – Velešín C 10:8, 17. kolo: Loučovice – SC ČK 16:2, Křemže B – Kaplice C 7:11, Velešín C – KST ČK 12:6, Malonty – D. Třebonín B 9:9.



Okresní soutěž: Na nejnižším stupni je pro tuto sezonu již dobojováno. Po ročním působení v soutěži se zpět do přeboru vrací neporažený celek Benešova.



Výsledky OS – 17. kolo: Kaplice D – Kaplice E 18:0, KST ČK B – Soběnov 0:18, Holubov – Velešín D 7:11, 18. kolo: Kaplice E – SC ČK B 3:15, Soběnov – Velešín D 13:5, KST ČK B – Benešov 2:16.



Jaroslav Opelka