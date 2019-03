JIHOČESKÁ DIVIZE

Přímým soubojem o první místo byl zápas áčka společenství Velešína a Přídolí se strakonickým Elektrostavem.

Bohužel, ani domácí odveta Velešínským nevyšla a po vysoké porážce se dvě kola před koncem sen o třetí lize pomalu začíná rozplývat. Nic na tom nemění ani vydřené vítězství nad Hlubokou. Co však nevyšlo letos, to by se mohlo podařit v příštím ročníku. Ale nepředbíhejme, ještě jsou na programu dvě kola, kdy mohou zaváhat i Strakoničtí.

První tým Kaplice stejně jako Velešín zvítězil nad Hlubokou, ale i nad jeho síly byli Strakoničtí. Přesto Spartak drží šesté místo.

Výsledky JčD – 19. kolo: Kaplice – Hluboká 10:4, Velešín / Přídolí – Strakonice B 3:10, 20. kolo: Velešín / Přídolí – Hluboká 10:7, Kaplice – Strakonice B 3:10.

KRAJSKÝ PŘEBOR

V krajském přeboru oba okresní zástupci v zápasech za svými stoly vítězili.

Rezerva Velešína a Přídolí nejprve hladce přehrála poslední Černý Dub, aby o den později zdolala i Novou Ves.

Kaplické béčko nedalo šanci nejprve Jindřichovu Hradci a v druhém utkání s přehledem zdolalo céčko budějovického Orla – a posunulo se na třetí místo.

Výsledky KP – 19. kolo: Velešín / Přídolí B – Černý Dub 10:2, Kaplice B – J. Hradec 10:2, 20. kolo: Velešín / Přídolí B – Nová Ves 10:5, Kaplice B – Orel ČB C 10:3.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ

V krajské soutěži se ve finiši nejvíce daří Křemežským.

Celek z Podkletí oba své zápasy vyhrál a natáhl šňůru výher již na šest zápasů. Na vedoucí béčko Pedagogu ztrácí Křemže pouze bod.

Třebonínští dokázali zvítězit na stolech nebezpečných Malovic nejtěsnějším možným výsledkem, aby pak v dohrávce v přímém souboji o třetí místo stejným výsledkem podlehli Nové Vsi.

Výsledky KS – 19. kolo: Černý Dub B – Křemže / Holubov 5:10, Malovice – Dolní Třebonín 8:10, 20. kolo: Nová Ves B – Křemže / Holubov 6:10, Dolní Třebonín – Nová Ves B 7:10.

OKRESNÍ PŘEBOR

Jasným vítězem okresního přeboru 2018/19 se už dlouho před koncem stalo céčko Kaplice.

Oprávněnost titulu spartakovců jen potvrdil souboj prvního s do té doby druhými Loučovicemi. Kapličtí hráči z céčka tak mohou v příštím ročníku vyplnit pomyslnou mezeru v obsazení soutěží. Vždyť od divize až po nejnižší okresní soutěž je Kaplice zastoupena některým ze svých družstev, pouze v krajské soutěži Kapličtí dosud chyběli.

Naopak, jistým sestupujícím je družstvo KST Český Krumlov, které v tomto ročníku neokusilo chuť vítězství a bodovalo jedinou remízou.

Výsledky OP – 19. kolo: Křemže – Senior Club ČK 9:9, Loučovice – Kaplice C 7:11, Malonty – KST ČK 14:4, Velešín C – Dolní Třebonín B 7:11.

Jaroslav Opelka