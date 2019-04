Česká republika cestovala na šampionát se 43 závodníky a téměř jednu osminu týmu tvořili závodníci z Taekwon-do školy Velešín.

Veteránskou kategorii zastupovali Hana Císařová, Zdeněk Rubeš a František Jeřábek, seniorskou Dominik Sluka a juniory František Halabrín. Soutěžilo se v pěti disciplínách a kromě Císařové byli všichni borci z Velešína i součástí týmových disciplín.

A protože nebývale vysoký počet reprezentantů byl za celou dobu existence pro velešínský oddíl unikum, rozhodli se trenér Milan Prokeš a vedoucí soutěžního oddělení Radek Sluka podívat se přímo do jámy lvové, za svými svěřenci. Když pak stejný nápad mělo i několik rodičů z českého týmu, podíl českých fanoušků na tribunách nebyl zanedbatelný.

Zároveň byl přítomen i „otec českého taekwondo“ mistr Hwang Ho-yong, který je předsedou světové technické komise.

V úvodu ME poněkud vázla organizace, kategorie byly několikrát přehazovány, a tak výsledkem bylo, že první den, kdy byly na programu povinné sestavy, se z Velešínských na tatami nikdo nedostal.

Druhý to den to už bylo jiné. Časné ráno sice zastihlo Františka Jeřábka skoro nerozcvičeného a již musel jít do souboje s řeckým závodníkem. I přes počáteční hendikep však vybojoval bronzovou medaili v povinných sestavách.

Hana Císařová měla již více času na zahřátí a výsledkem byla krásná stříbrná. Mezitím docvičil i Zdeněk Rubeš, který nepřešel přes později vítězného ruského závodníka a byl z toho další bronz pro velešínské barvy.

Na jiném ringu se českému juniorskému týmu, jehož členem byl i František Halabrín, podařil husarský kousek, když vyskákal stříbro ve speciálních technikách.

V třetím soutěžním dni, kdy se neustále navyšovala ztráta z úvodu šampionátu, se čeští veteráni dozvěděli, že všechny zbývající disciplíny absolvují až v neděli. To už se ale leskla na hrudi stříbrná medaile Dominiku Slukovi za seniorskou týmovou soutěž v povinných sestavách, ke které následující den přidal ještě bronzovou ze speciálních technik.

Bohužel, v sobotu navečer se již výprava českých fandů vracela z Itálie domů, a tak přišla o medailové žně veteránů. Titulem mistra Evropy se mohou pyšnit všichni tři velešínští veteráni, a to po náročném soutěžním dni, kdy šli z kategorie do kategorie a individuální soutěž střídala týmovou.

A aby toho nebylo málo, tak Dominik Sluka vybojoval bronz v disciplíně sebeobrana, kde představoval hlavního hrdinu, který odráží napadení trojice protivníků.

Celkově skončila Česká republika na letošním ME na krásném čtvrtém místě v soutěži národů za Řeckem, Ukrajinou a prvním Ruskem.

„Výbornými výkony a ziskem patnácti medailí k výraznému úspěchu české reprezentace pomohli i naši úspěšní reprezentanti z Velešína, což je skvělé,“ těší šéftrenéra velešínského oddílu Milana Prokeše.

GALERIE MEDAILISTŮ

Medailová umístění velešínských taekwondistů na ME 2019 v italském Rimini:

Hana Císařová (kategorie veteránky) – mistryně Evropy ve sportovním boji, 2. místo v povinných sestavách (jednotlivci).

Zdeněk Rubeš (veteráni) – mistr Evropy v silovém přerážení, mistr Evropy v povinných sestavách (tým), mistr Evropy v silovém přerážení (tým), 2. místo ve sportovním boji, 3. místo v povinných sestavách jednotlivci.

František Jeřábek (veteráni) – mistr Evropy ve sportovním boji, mistr Evropy v silovém přerážení (tým), mistr Evropy v povinných sestavách (tým), 3. místo v povinných sestavách jednotlivci.

Dominik Sluka (senioři) – 2. místo v povinných sestavách (tým), 3. místo ve speciálních technikách (tým), 3. místo sebeobrana.

František Halabrín (junioři) – 2. místo ve speciálních technikách (tým).