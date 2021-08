Závod na 20 km vyhrál Ondřej Zach (PlČB) časem 4:15:27,5, když druhého porazil skoro o dvě minuty - Martin Straka z Bohemias měl 4:17:21,8. Rozhodující náskok získal budějovický vytrvalec v posledních dvou kilometrech.

Celkově čtvrtý a první ve starším dorostu byl jeho oddílový kolega Marek Matoušek výkonem 4:22:21,8. Závod žen vyhrála Julie Pleskotová za 4:20:06,8, když porazila vítězku pětikilometrového závodu z předchozího dne Lenku Štěrbovou (obě Boh.) 4:20:30,6.

V mužích byl na 5000 m z 85 startujících Zach čtvrtý za 56:24,4, když porazil budějovického rodáka Ingedulda (56:26,1). Jedenáctý jako třetí dorostenec skončil Matoušek časem 1:00:07,8. Štěrbová byla v cíli za 1:00:24,1. V závodě 15letých kadetek byla desátá Aneta Kakosová (Tábor) za 1:15:20,0.

Na 10 km byl třetí Matyáš Smažík výkonem 2:35:18,8, v ženách šestá Lucie Furchová (oba PlČB) měla čas 2:34:20,3. Kadetka Kakosová byla pátá za 2:34:27,2. Na 3000 m byl pátý Michal Smažík výkonem 48:38,1, závod kadetů na jeden kilometr ovládl Jan Brůna (PlČB) časem 14:01,4. Voda měla v sobotu 20,5 v neděli 21 stupňů.

Přehlídka mladých atletů

O víkendu bude v Plzni mistrovství ČR atletů do 22 let. Je k němu přihlášena řada Jihočechů.

Dvě disciplíny chtějí absolvovat Tomáš Němejc (Sok, 100 a 200 m), Marek Strnad (NV, 800 a 1500), Jakub Budil (ČD, 1500 a 5000), Ondřej Kohout (Chyšky, 1500 a 5000), Jan Krizan (110 a 400 přek.), Lenka Pardamcová (5000 a steeple), Tereza Babická (100 přek. a dálka), Nela Nikodemová (všechny Sok, 100 přek. a dálka). Trojnásobné jihočeské zastoupení má mít dálka mužů (Tomáš Kratochvíl, David Jodl, Petr Svoboda). Další půjdou na jednu disciplínu, například Filip Holoubek (NV) 400 m, David Kubec (VS) trojskok, Tomáš Bačák tyč, Nikola Ježková (NV) 100 m, L. G. Manuel (VS) 400 m, Johana Šímová (NV) 400 přek., Pavla Buřičová tyč, Adéla Záhorová dálka, Alena Panovská (všechny VS) výška, atd. K šampionátu se kvalifikovaly jediné dvě vrhačky, Alena Kvasničková (ČD) a Žaneta Pivcová (JH) si to rozdají v kouli.

V této kategorii je soustředěna absolutní jihočeská špička. Jsme zvědaví, jak pohne tabulkami…

V neděli 20. srpna budou mít krajský přebor žáci. Závody ve Čtyřech Dvorech začnou v 10 hodin.