K jednomu napsal komentátor ČAS: "Pavel Maslák proběhl cílem (dvoustovky) jako čtvrtý za 21.28. Zazářil však jiný Čech. Třetí nejrychlejší čas v součtu tří běhů předvedl vítěz toho druhého Tomáš Němejc. Českobudějovický sprintér poprvé stlačil svůj čas pod 21 vteřin, když si výrazně vylepšil osobní rekord na 20.76." Dodejme, že je to druhý nejlepší výkon v kraji v historii po loňském rekordu Jiřího Poláka 20,63. Svěřenci trenéra Tomáše Najbrta je 21 let. Letos včetně haly běžel dvoustovku podeváté, jeho maximem bylo 21,01 z května z Ostravy.

Osobní rekord si z Kladna přivezl také 20letý Marek Strnad z Nové Včelnice, kterého otec trenér "vyladil" tentokrát na 1500 m na 3:52,88. O 91 setin si tak zlepšil loňský výkon a je sedmým mílařem kraje všech dob. V jeho věku byl rychlejší jen Josef Němec (Škoda ČB) juniorským rekordem 3:52,4 z roku 1969.

Na okraj zaznamenejme ještě třetí zlepšení Jihočecha, byť teď už "bývalého" - koulař David Tupý (21), který vyrostl v Bechyni a teď závodí za Kladno, vrhl posledním pokusem 18,24 a letos je druhý v ČR po Tomáši Staňkovi, který se ve stejném závodě zlepšil na 21,00. David tak splnil limit pro ME do 21 let v Tallinu.

Plavci už naplno

Po dlouhé přestávce kvůli koroně se rozběhly naplno plavecké závody. V pátek začne v Ústí nad Labem mistrovství republiky i s účastí jihočeské elity. Další špička našeho kraje zamíří v sobotu do Strakonic, kde bude od 8.30 a 14 hodin Prácheňský covid pohár.