Podle oddílového webu je Němejc časem 20,53 na prvním místě evropských tabulek. "Kvalitní příprava na klimaticky i tréninkově výborné Tenerife 29. března až 23. dubna, kde byli Tomáš Němejc a Jiří Polák na výcvikovém táboře mužské štafety na 4x100 metrů, se projevila hned od prvních závodů," píše web Sokola.

Jak jsme na našich stránkách uvedli, na mistrovství ČR vybojoval Tomáš stříbrnou medaili na 200 m časem 20,53, kterým se poprvé zapsal do vývoje krajských rekordů. Listinu na 200 m "rozepsal" v roce 1922 sprintér Maryška z SK ČB výkonem 25,3 a do galerie se zapisovala i zvučná jména - se 22,3 například Váňa (Slavoj) roku 1957, další desetinu ubral Petr Uhlíř v roce 1960, pak načtyřikrát jeho bratr Vladimír posunul roku 1963 rekord až na 21,8. Po dvacetileté pauze se Jiří Couf (KIN) dostal na 21,99 (83) a 21,92 (84), Ladislav Boháč (SKP) pak na ručně měřených 21,5 v roce 1989. V devadesátých letech úřadoval Rostislav Pokorný (Škoda, pak Sokol) se 21,58 a 21,22, než přišel Jiří Polák a stlačoval rekord na 21,16 (2017), 20,88, 20,83 a 20,63 loni. Pak už přišel zápis Tomáše Němejce z 27. června z Třince se 20,53. Prohrál jen s Janem Jirkou z Olympu, který vytvořil nový český rekord 20,45. V historickém pořadí ČR je nyní stav:

20,45 Jirka (Olymp) 2021

20,46 Maslák (Dukla) 2017

20,53 Němejc (Sokol) 2021

20,60 Vojtík (Olymp) 2008

20,61 Břečka (RHP) 1984

20,63 Polák (Sokol) 2020

20,64 Veleba (Dukla) 2020

20,65 Matoušek (RHP) 1972

20,67 Zachoval (Dukla) 2001

20,69 Šulc (Sp.Pha) 2008

Jak ke svému výkonu kráčel 21letý Tomáš Němejc? Loňský rok končil s nejlepším časem 21,32. Letos začal 15. května ve Vídni 21,30, 23. května ve Vítkovicích dal 21,01, v Plzni zaběhl 2. června 21,09, a pak to přišlo - 15. června na Kladně 20,76, 27. června ve Zlíně "mistrovských" 20,53… A že umí také stovku, dokázal zatím nejlépe 7. června časem 10,53.

Rychle utíkat ho naučili ve VS Tábor, za které závodil až do svých patnácti let. Jak nám připomněl trenér Petr Nývlt, chodil v Táboře na sportovku, kde ho trénovala mimo jiné Petra Kuželková. Poté přešel na sportovní gymnázium do Českých Budějovic, kde ho od té doby trénuje Tomáš Najbrt. V barvách "vodníků" Tomáš mimo jiné v roce 2015 vybojoval na mistrovství ČR žákovský bronz na 300 m časem 37,13. Rok předtím byl čtvrtý na 60 m za 7,58… Od roku 2016 trénuje a závodí na Sokol ČB.