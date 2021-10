Párová čtyřka s táborskými Janem Koškou a Janem Čížkem, Adamem Šnajdrem z VK Smíchov a Jiřím Ingrem z Otrokovic prošla přes rozjížďky a semifinále suverénně, ale beze snahy předčasně odkrýt všechny karty. Ve finále ovšem čeští borci předvedli sebevědomý a naprosto odhodlaný výkon a již po prvních pěti stech metrech odkázali soupeřům pouze boj o druhé místo. Jednoznačně nakonec porazili nejen vicemistry světa z Itálie, ale i úřadující světové šampióny z Německa, kteří skončili dokonce bez medaile.

Stříbrný dvojskif.Zdroj: zdroj VS TáborDvojskif ve složení Ondřej Pecival z VS Tábor a Jakub Sprinzl z LS Brno si podobně jako jejich kolegové pojistil postup

z rozjížďky i ze semifinále ze druhých pozic. Všechny síly vložili do finále, kde se po celý závod pohybovali na špičce pole. Nakonec dokázali předstihnout dlouho vedoucí Němce, v závěru však těsně podlehli polské posádce. Pro oba veslaře je titul evropských vicemistrů velkou satisfakcí za nešťastné vystoupení na světovém šampionátu, kde zůstali před branami finále a skončili sedmí.

Zisk evropských cenných kovů je fantastickou tečkou za letošní veslařskou sezonou, kterou lze v případě táborského oddílu označit za historickou. Díky dobré práci s mladými veslaři a veslařkami může táborský klub hledět do budoucna

s optimismem.