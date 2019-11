V sobotu 23. listopadu se nejprve střetnou s Moravskou Třebovou a poté se Zlínem, jenž patří mezi trojici hlavních aspirantů na nejvyšší mety. Jihočeši by se však neradi vraceli s prázdnou.

„Prioritou je bodovat s Moravskou Třebovou, i když přesně nevíme, co od tohoto soupeře očekávat, neboť v jeho kádru už na konci minulé sezony došlo k výrazným změnám. Ale chceme zvítězit, neboť sezona není zas tak moc dlouhá a my se před play off potřebujeme v tabulce dostat co nevýše, abychom se vyhnuli největším favoritům. K těm patří i Zlín, který je naším dalším soupeřem v tomto kole. K případnému úspěchu bude zapotřebí mimořádný výkon,“ podotkl šéf klubu Karel Klabouch.

Bombarďáci, kteří jsou po úvodním kole po výhře nad Kladnem a porážce s pražskou Spartou v tabulce čtvrtí, se budou muset obejít bez Weinharda s Gutheisem a brankáře Šilhána.

Program 2. kola (sobota 23. listopadu)

Radotín

Větřní – Moravská Třebová (17.15)

Moravská Třebová – Sparta (18.15)

Zlín – Větřní (19.15)

Sparta – Zlín (20.15)

Zruč nad Sázavou

Chemcomex – Jilemnice (15)

Jilemnice – Kladno (16)

Polička – Chemcomex (17)

Kladno – Polička (18)