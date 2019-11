Jediný jihočeský zástupce v elitní soutěži sálovkářů měl zahajovat program zápasů soubojem s Moravskou Třebovou. K němu však nedošlo, neboť soupeř nedorazil včas.

„Moravská Třebová cestovala vlakem. Po cestě došlo k tragické události, kdy vlak srazil člověka, takže spoj měl zdržení a soupeř přijel s třičtvrtěhodinovým zpožděním. Pravidla soutěže nerozlišují, zda došlo k zaviněné či nezaviněné prodlevě, a tak byl duel zkontumován v náš prospěch. Úplně nás to netěší, chtěli jsme se o body poprat na hřišti, ale takhle to prostě dopadlo,“ uvedl předseda a manažer Bombarďáků Větřní Karel Klabouch.

Větřní tak odehrálo pouze jediné střetnutí se Zlínem, v němž se favorit na vítězství 4:2 pořádně nadřel.

„Bylo to vyrovnané střetnutí. Trefou Svobody jsme se ujali vedení, které jsme udrželi celý první poločas. Po změně stran Zlín otočil skóre i díky našim chybám. V závěru jsme dokázali snížit na 2:3 a vrhli jsme všechny síly do útoku, což Zlín ještě jednou potrestal. Ale za výkon se rozhodně nemusíme stydět, a to jsme navíc nebyli kompletní,“ těšilo šéfa klubu, jak větřínský tým dokázal vzdorovat jednomu z hlavních aspirantů na nejvyšší příčky.

Bombarďákům patří po dvou turnajích čtvrté místo a v dalším kole se v sobotu 30. listopadu střetne v Jilemnici s Poličkou a domácími futsalisty.

Výsledky 2. kola

Radotín

Větřní – Moravská Třebová 3:0 kontumačně

Moravská Třebová – Sparta 1:2

Zlín – Větřní 4:2

Sparta – Zlín 2:3

Zruč nad Sázavou

Chemcomex – Jilemnice 2:0

Jilemnice – Kladno 3:5

Polička – Chemcomex 2:3

Kladno - Polička 1:2

Pořadí: 1. Futsal Zlín 12, 2. Chemcomex Praha 10, 3. Sparta Praha, 4. Bombarďáci Větřní 6., 5. VPS Novabrik Polička 6, 6. Šakalí hněv Moravská Třebová 3, 7. Adria Kladno 3, 8. SK Sico SC Jilemnice 0