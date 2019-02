VIZITKA SOUPEŘE



V neděli 24. února se Krumlovští potřetí v této sezoně představí na domácích kurtech, kde od 13 hodin přivítají tým z Hradce Králové.



Družstvo TJ Montas Hradec Králové má dvě zahraniční posily, a to slovenskou jedničku Milana Dratvu, který se připravuje v Dánsku, a Matthew Notthinghama. Tento hráč je juniorský mistr Evropy ve čtyřhře mužů a stříbrný ve smíšené čtyřhře.



Dále jsou pro královéhradecký tým klíčovými postavami čerstvé mistryně ČR ve čtyřhře Alžběta Bášová s Michaelou Fuchsovou (Bášová má titul i ze smíšené čtyřhry, kterou vyhrála s Jakubem Bitmanem podesáté v řadě!). Na soupisce TJ Monats jsou ještě Tereza Šolarová (14 let), velice šikovní hráči Lukáš Holub a Jan Hubáček, juniorský reprezentant Marek Aubus a velezkušení René Neděla s Martinem Heroutem. Trenérem je Petr Báša.



Šéftrenér a předseda krumlovského SKB Radek Votava před extraligovým víkendem řekl:



„Náš tým doznal v této sezoně zásadních změn, když nás opustili a za studiem odešli odchovankyně klubu Sabina Milová a Ondřej Král z Mostu, který tu dva roky žil, studoval na gymnáziu a připravoval se v našem klubu. V letošní sezoně za tým hrají odchovanci Hana Milisová, Jaromír Janáček a Tomáš Švejda. Tým posílili tři zahraniční hráči, a to Dánové Patrick Bjerregaard a Mads Emil Kristensen a Indka Saili Deepak Rane.



V neděli nás čeká zápas o všechno! Vítěz postoupí do čtvrtfinále a bude mít jistotou extraligové účasti i pro další sezonu. Poražený naopak spadne do baráže a o účast v extralize pro další rok bude muset tvrdě bojovat!“ uvědomuje si kouč důležitost nedělní partie a ještě přidává pozvánku pro diváky: „Máme pro vás připravené novinky. Vstup je zdarma, přesto se můžete těšit na slosování vstupenek o ceny a třeba i na něco dalšího… Přijďte nás povzbudit a vytvořte hráčům stejně parádní atmosféru, jako tomu bylo ve druhém i třetím kole. Odměnou vám bude skvělý badminton!“



Časový rozpis (neděle 24. února, hala na Chvalšinské silnici v Č. Krumlově): 12.00 otevření haly pro rozehrání, 12.30 předání sestav, 13.00 zahájení utkání (v prostorách haly bude otevřeno občerstvení).



Pořadí extraligy po třetím kole: 1. Benátky nad Jizerou 24 bodů, 2. FSpS MU 19 bodů, 3. Meteor Praha 16 bodů (zápasy 27:23), 4. Brno Slatina 16 bodů (27:24), 5. Klimkovice 14 bodů, 6. Hradec Králové 12 bodů (20:31), 7. SKB Český Krumlov 12 bodů (19:31), 8. BA Plzeň 7 bodů.



Radek Votava, Karel Vosika