/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sedmnáctý ročník golfového SGA (Svachovka golfovým amatérům) je minulostí. Absolutním vítězem se stejně jako před rokem stal Gustav Had.

A vítězem se stává..., ...znovu Gusta Had. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Čtyři dny skvělého golfu, to byl 17. ročník SGA. Výborně připravené hřiště, příznivé počasí a dobrá nálada. To vše podtrhly výborné výkony devadesátky hráčů.

Největší pozornost vždy směřuje ke kategorii MASTERS PRO, ve které hrají golfisté s nejnižším HCP. Otázka zní, zda vítěz zůstane po čtyřech odehraných kolech pod par hřiště. Kdo hraje golf alespon trochu, dobře ví, že udržet výkonnost po celá čtyři kola, není vůbec snadné. A výsledek? Vítězství s loňského roku obhájil Gustav Had, tentokrát zakončil čtyři kola na 281 ranách, což znamená tři pod par. Konkurenci doslova deklasoval, vyhrál o 14 ran.

Konečné výsledky:

MASTERS PRO na rány do HCP 7,9: 1. Gustav Had 281 (71, 71, 69, 70), 2. Martina Kodejšová 295 (78, 69, 77, 71), 3. Adam Studený 296 (76, 77, 70, 73). Gustav Had se stal současně i nejlepším amatérským hráčem celého turnaje.

MASTERS s HCP 8,0 - 14,9 na rány s vyrovnáním: 1. Martina Jedličková 279 (brutto 322), 2. Marin Novotný 279 (327), 3. Marcela Jirková 284 (336). Vítězem kategorie na brutto rány se stal Stanislav Košan - 317 ran. Martina Jedličková se navíc stala i nejlepší hráčkou celého turnaje.

CHAMPIONS s HCP 15,0 - 20,9 na stablefordové body: 1. Václav Babka 148, 2. Martin Pech 144, 3. Matyáš Roubal 142. Vítězem kategorie na brutto rány se stal Petr Klíma - 341 ran.

PLAYERS s HCP 21,0 - 36,0 na stablefordové body: 1. Richard Ondraschek 149, 2. Addy Coolberger 142, 3. Ján Tomčík 141. Vítězem kategorie na brutto rány se stal Addy Coolberger - 372 ran.

"Poděkování patří všem hráčům, kteří se turnaje zúčastnili a gratulace těm nejlepším. Díky technickému týmu, který připravoval hřiště na všechny čtyři dny naprosto skvěle, děvčatům v recepci, která zajišťovala důležitý servis. Dík patří i všem v resortu, kteří jakýmkoliv způsobem zpříjemňovali všem účastníkům pobyt na Svachovce. Za rok zase na viděnou," shrnula turnaj manažerka GC Český Krumlov Marcela Jirková.

Další ročník, v pořadí osmnáctý, se koná ve dnech 4. - 7. července 2024.