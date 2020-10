„Je to pravda, končím,“ reagoval na náš konkrétní dotaz sympatický chlapík, blokař, mistr České republiky a také svého řemesla.

Vladimír Sobotka.

Fanoušci ho měli a mají na jihu Čech moc rádi.

Výborně bránil na síti, možná ještě lépe útočil a nebezpečně servíroval.

V důležitých chvílích si dokázal vzít balon, nadhodil si merunu vysoko nad hlavou, paradoxně vždy v naprosto stejném místě, a vyslal do soupeřova pole nevyzpytatelný servis. „Jeho podání je stabilně pro soupeře obtížné,“ shodují se odborníci. Bylo nejen „stabilně obtížné“, ale také stabilní.

A to je hodně důležitá věc.

Sobotka totiž dokázal sérii servisů získat pro svůj tým cenné body.

Někdy rozhodující.

A někdy dokonce dokázal ve svůj prospěch obrátit nepříznivě se vyvíjející celý set.

Jihostroji pomohl k zisku zlatých medailí.

Zlato z extraligy už asi nikdy nezíská… „Začal jsem chodit do práce, jsem teď vývojář v C#/.Net,“ popisuje nový život, který začal v malé rodinné firmě v Praze. Stejně jako si velmi dobře při útocích rozuměl s nahrávači, je hodně šikovný při práci s počítači, notebooky, s moderní technikou.

Při cestách po Evropě za volejbalem okamžitě věděl, kde a jak se připojit na wifi okamžitě po přistání letadla. A proč už dál nebude hrát volejbal na vrcholové úrovni? „Kluby okolo nás mi nenabídly dost peněz, abych mohl dělat dál jen volejbal a uživil rodinu, vysvětluje.

Nabídku smlouvy přitom dostal. „Na tuto sezonu ano, ale Fortuník nám ji radši už v dubnu vypověděl, protože nevěděl, co bude. Vzhledem k tomu, že je dost možné, že ligu zase přeruší, tak jsem rád, že jsem měl to štěstí a našel si práci podle svých představ,“ říká Sobotka, který se tak projevil nejen jako vynikající volejbalista, ale také stratég a prognostik. Volejbalová extraliga je, bohužel, opravdu minimálně na dva týdny přerušená a kdo ví, co bude v listopadu…

„V červenci se nám narodilo druhé dítě,“ přidává Vladimír Sobotka další informaci, která jeho příznivce, možná kromě fanynek, také potěší. „Narodil se nám Jaromír a já si chci děti užít,“ vysvětluje a dodává: „Zvlášť v tomhle věku. Proto nebudu hrát dál při práci, i když by o to hodně klubů stálo,“ naznačuje, že o nabídky neměl nouzi. Hrát extraligu ale už nechce. „Domluvil jsem se s Forbesem,“ zmiňuje trenéra a šéfa kladenského týmu Milana Fortuníka, že si s nimi zajdu jednou týdně zatrénovat jen tak pro radost. A to je všechno. Dneska jsem byl zrovna poprvé,“ usmíval se Vladimír Sobotka na konci prázdnin.