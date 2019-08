Lipno nad Vltavou – V peřejích pod lipenskou přehradou se kromě slalomového MČR jely i šampionáty a závěrečný závod Českého poháru ve sjezdu na divoké vodě – a borci krumlovského oddílu SK Vltava znovu potvrdili příslušnost k republikové sjezdařské elitě.

„Z našeho oddílu byla jednoznačně nejúspěšnější Karolína Paloudová, která brala bronz ze závodu kajakářek a o hodinu později nastoupila do singlkanoe, kde byla celkově dokonce stříbrná. Mám radost, že se to Karolíně povedlo a výsledek odpovídá tomu, na co v současné době má natrénováno,“ kvituje trenér Lukáš Novosad a dodává: „V nejbližší době bude Karolína startovat na mistrovství světa v Canoe Ocean Racing, které se letos koná ve Francii. Závod bude dlouhý něco přes dvacet kilometrů, což by jí mělo vyhovovat. Budeme držet palce, aby navázala na bronz z loňského šampionátu v této disciplíně,“ vzkazuje kouč.