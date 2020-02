Projekt Lyžuj lesy přilákal do Sportovního areálu Vodník nad Vimperkem ve středu více než dvě stovky dětí ze základních škol z Prachaticka, Strakonicka, Písecka i Plzeňského kraje.

Řada dětí dělala na Vodníku své vůbec první lyžařské krůčky. | Video: Deník/ Vladimír Klíma

Ambasadorem závodu registrovaných i neregistrovaných lyžařů ve Vimperku byl bývalý reprezentant v běhu na lyžích Martin Jakš. Závod si vyzkoušely i jeho malé dcery, ale Martin Jakš především pomáhal při organizaci závodu, radil dětem, jak na jednotlivé překážky a akci si užíval. „Super akce. Vytáhnout do stopy školní děti je výborný nápad. Lyže k horám patří a já tomu fandím. Bohužel je zima taková, jaká je a pořadatelům patří dík, že akci uspořádali. Je to pro děti tentokrát trochu složitější, trať je ledovější. Snad to ty úplné nováčky neodradí. Ale zážitek to pro ně určitě je,“ hodnotil akci Martin Jakš.