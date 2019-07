Člen krumlovského kanoistického oddílu SK Vltava, jehož hlavní disciplínou je sjezd na kajaku či singlkanoi na divoké vodě, startoval na nedávném mistrovství světa v raftingu R6 v Austrálii, kde přispěl k obrovské medailové žni české výpravy (18 cenných kovů, z toho 6 zlatých, 5 stříbrných a 7 bronzových).

V nejúspěšnější české posádce mužů do 23 let (Jelínek, Zapletal, Kristek, Přikryl, Šmoldas a Novotný), která vybojovala čtyři zlata a jedno stříbro, alternoval s olomouckým Janem Novotným.

„Honza je slalomář, takže já jsem v Austrálii jel sprint a dlouhý sjezd,“ vrací se Krumlovák ke dvěma titulům a svému podílu na obhajobě Čechů při triumfu v soutěži národů. Vzápětí přidává i několik perliček ze šampionátu: „Na severovýchodě Austrálie jsme byli necelé dva týdny. Žilo se ve stanoveném městečku, kde bylo soustředěné veškeré dění. K jídlu byly pořád dokola sendviče, jen občas k večeři něco teplého. Samotná řeka Tully byla těžká a hodně komplikovaná na stopu, ale měli jsme dobrá videa a z těch jsme se učili,“ vzpomíná borec s přezdívkou „Smáža“, kterou získal už v dětském věku. „V dětství jsem si při každých závodech dával k jídlu jen smažený sýr, ale už se mi přejedl,“ směje se.

Hned po návratu z jižní polokoule Vojtěch Skořepa úspěšně složil zkoušku z dospělosti a také byl přijat na vysokou školu.

„Dva dny po příletu jsem maturoval na stavárně v Budějovicích. Učil jsem se na cestách, takže to dopadlo celkem dobře. Mám od všeho něco, od jedničky po čtyřku,“ neláme si hlavu mladík, jenž i nadále bude kloubit školu se sportem. „Dělal jsem přijímačky na vysokou do Olomouce v oboru informatika a geografie. A už mě přijali,“ raduje se závodník, kterému se raftařská kariéra určitě bude hodit i při studiu. „Raft beru jen jako poboční disciplínu, ale na této disciplíně se mi líbí, že poznávám hodně destinací po světě. Loni na podzim jsme byli v Argentině, teď to byla Austrálie a příští rok bude čtyřkové mistrovství světa v Číně. Tam se ještě musím nominovat, ale je to na dobré cestě, protože tři kluci z naší posádky kvůli věku ve třiadvacítkách končí!“ věří v další zkušenost Vojtěch Skořepa.

V listopadu dvacetiletý borec však čerstvé tituly mistra světa za nejvýraznější zápis dosavadní sportovní kariéry nepovažuje…

„Největší úspěch bylo zlato z mistrovství světa juniorů ve sjezdu před dvěma roky. To stavím určitě výš! Letos bude sjezdový šampionát v Bosně, kam jsem se už nominoval. Snad to zase cinkne,“ uzavírá naše zastavení Vltavou odkojený Vojtěch Skořepa.